Банки минулого тижня видали ₴2,8 мільярда доступних кредитів

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 201,45 млрд грн, з них за останній тиждень - на 2,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 606 пільгових кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 503 кредитних договорів на суму 2,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 62 598 кредитів на загальну суму 201,45 млрд грн, з яких 41 517 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 87,63 млрд гривень (станом на 29.05.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 27 776 кредитних договорів на загальну суму 111,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 21 041 кредитний договір на суму 61 млрд грн), з яких: 3,11 млрд грн - на інвестиційні цілі, 7,59 млрд грн - як антикризові кредити, 4,28 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 31,16 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 56,48 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності фонду.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.