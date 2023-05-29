Фінансові новини
- |
- 29.05.23
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції зростають на тлі оптимізму щодо боргових зобов'язань США
11:07 29.05.2023 |
Європейські акції зросли в понеділок, оскільки інвестори заспокоїлися після попередньої угоди, досягнутої законодавцями США щодо підвищення стелі боргу та запобігання дефолту.
Індекс акцій єврозони зріс на 0,4% до 07:15 за Грінвічем, при цьому банки блоку опинилися серед лідерів зростання. Обсяги торгів були невеликими, ринки в США, Великій Британії та ряді європейських країн були закриті.
Президент США Джо Байден у неділю погодив бюджетну угоду зі спікером палати представників Кевіном Маккарті, щоб відтермінувати дію стелі боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів до 1 січня 2025 року, і заявив, що угода готова бути передана на голосування до Конгресу.
Акції SBB підскочили на 6,2% після того, як шведська група нерухомості заявила, що розширює поточний стратегічний огляд, і варіанти можуть включати продаж компанії, бізнес-сегментів або активів. Fitch у п'ятницю знизило свій кредитний рейтинг до так званого сміттєвого статусу, пославшись на недостатнє скорочення частки позикових коштів.
Тим часом президент Туреччини Тайіп Ердоган продовжив своє перебування при владі на виборах у неділю, отримавши мандат на проведення все більш авторитарної політики, яка поляризувала країну та зміцнила її позиції як регіональної військової держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Влада обговорює розмір мінімалки на 2024 рік. Мінекономіки пропонує збільшити на 14%
|Іран має прямий шлях для відправки зброї та дронів до Росії, - CNN
|НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год
|Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ощадбанк продовжив дію карток до кінця літа
|Продаж 3-місячних депосертифікатів на 8-му аукціоні впав до 6,1 млрд грн, сумарно досягнувши 116,6 млрд грн
|Долар падає, оскільки угода про стелю боргу США знижує привабливість прихістку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.05.23
|Європейські акції зростають на тлі оптимізму щодо боргових зобов'язань США
|Як переконатися, що дзвонять із банку: у Приват24 запустили важливу функцію
Бізнес
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки