Європейські акції зростають на тлі оптимізму щодо боргових зобов'язань США

Європейські акції зросли в понеділок, оскільки інвестори заспокоїлися після попередньої угоди, досягнутої законодавцями США щодо підвищення стелі боргу та запобігання дефолту.

Індекс акцій єврозони зріс на 0,4% до 07:15 за Грінвічем, при цьому банки блоку опинилися серед лідерів зростання. Обсяги торгів були невеликими, ринки в США, Великій Британії та ряді європейських країн були закриті.

Президент США Джо Байден у неділю погодив бюджетну угоду зі спікером палати представників Кевіном Маккарті, щоб відтермінувати дію стелі боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів до 1 січня 2025 року, і заявив, що угода готова бути передана на голосування до Конгресу.

Акції SBB підскочили на 6,2% після того, як шведська група нерухомості заявила, що розширює поточний стратегічний огляд, і варіанти можуть включати продаж компанії, бізнес-сегментів або активів. Fitch у п'ятницю знизило свій кредитний рейтинг до так званого сміттєвого статусу, пославшись на недостатнє скорочення частки позикових коштів.

Тим часом президент Туреччини Тайіп Ердоган продовжив своє перебування при владі на виборах у неділю, отримавши мандат на проведення все більш авторитарної політики, яка поляризувала країну та зміцнила її позиції як регіональної військової держави.