Нацбанк за тиждень збільшив чистий продаж валюти до $432 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком збільшився за останній тиждень до $432,2 млн з $380,4 млн тижнем раніше.

Як свідчать дані регулятора, з 22 по 26 травня купівля ним валюти знизилася до $10,2 млн з $11,6 млн, тоді як продаж зріс до $442,4 млн з $392 млн, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня практично не змінився, становлячи близько 37,45-37,5 грн/$1.

Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $119,1 млн, тоді як продав $10,27 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку у квітні знижувався п'ятий місяць поспіль - до $1,37, що стало мінімальним значенням з початку війни.

У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за квітень зросли на 13% - до $35,94 млрд.

Із початку травня чисті інтервенції Нацбанку становили $1,61 млрд.