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Азіатські фондові індекси зростають, Nikkei досяг 33-річного максимуму на оптимізмі з приводу стелі боргу
07:58 29.05.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки ринки вітали попередню угоду між американськими законодавцями про підвищення стелі боргу та запобігання дефолту, а японський Nikkei повернувся до майже 33-річного максимуму на тлі покращення апетиту до ризику.
Nikkei 225 продемонстрував найкращу динаміку на азіатських ринках, піднявшись на 1,4% до найвищого рівня з липня 1990 року. Зростання було в основному зумовлене великими виробниками мікросхем та фінансовими акціями, оскільки акції технологічних компаній продовжували зростати завдяки очікуванням, що інтерес до штучного інтелекту стимулюватиме попит цього року.
Акції постачальника корпорації Nvidia, компанії Advantest Corp, підскочили на 5,2% до рекордно високого рівня і стали найкращими на Nikkei. Ширший TOPIX додав 1%.
Інші азіатські акції також виросли завдяки коментарям провідних законодавців-демократів і республіканців про те, що вони досягли попередньої угоди про підвищення ліміту витрат у США, лише за тиждень до останнього терміну дефолту США. Угода тепер має пройти голосування в Конгресі цього тижня, хоча деякі політики, як і раніше, висловлюють невдоволення угодою.
Проте угода допомогла врегулювати тижні напружених переговорів, які вразили орієнтовані на ризик ринки перспективою дефолту США. Очікується, що дефолт матиме тяжкі наслідки для світової економіки, викликавши рецесію у США та обваливши боргові ринки.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,1%, а тайванський зважений індекс додав 0,9%, причому останній також отримав підтримку зростання великих виробників мікросхем.
Акції Філіппін показали зростання на ринках Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику, тоді як сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття.
Тим не менш, більш значне зростання стримувалося побоюваннями щодо підвищення відсоткових ставок у США, особливо після більш високих, ніж очікувалося, показників інфляції у п'ятницю.
Китайські ринки продовжували відставати від своїх конкурентів через побоювання, що зберігаються, з приводу уповільнення відновлення економіки країни. Індекс блакитних фішок Китаю Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,4%, тоді як Shanghai Composite був помірковано позитивним.
Гонконзький індекс Hang Seng упав на 0,2% після довгих вихідних.
Цього тижня основну увагу буде приділено даним Китаю з виробничого сектору та сектору послуг за травень, після того, як дані, що розчаровують, за квітень викликали побоювання з приводу уповільнення зростання в найбільшій економіці Азії.
Дані за вихідні показали, що промисловий прибуток країни різко впав у річному обчисленні порівняно з квітнем. Китай також бореться з новим сплеском випадків захворювання на COVID-19, що, як побоюються ринки, може ще більше задушити відновлення економіки цього року.
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