Долар виріс, тому що тривка інфляція зміцнює ставки ФРС на підвищення, угода про стелю боргу плекає оптимізм

Долар був стійким у понеділок, оскільки економічна стійкість у Сполучених Штатах підвищила очікування ринку щодо подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою, а новина про те, що угоду щодо стелі боргу було завершено, викликала деяку схильність до ризику.

Долар досяг нового шестимісячного максимуму в 140,91 єни на початку торгів в Азії і мав зрости більш ніж на 3% за місяць по відношенню до японської валюти.

Відновлення зниження єни відбулося на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США, оскільки зростають ставки на те, що процентні ставки у Сполучених Штатах залишатимуться високими довше.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що споживчі витрати в США зросли у квітні більше, ніж очікувалося, а інфляція прискорилася, що додало ознак все ще стійкої економіки.

Прибутковість казначейських облігацій США підскочила на тлі даних, при цьому дворічна прибутковість, яка зазвичай відображає короткострокові очікування відсоткових ставок, зросла більш ніж на 10 базисних пунктів до двомісячного максимуму 4,639% у п'ятницю.

Готівкові казначейські облігації США не торгувалися в Азії в понеділок через святкування Дня поминання у Сполучених Штатах, тоді як ф'ючерси загалом залишалися стабільними. Дохідність десятирічних ф'ючерсів становила 3,84%.

Ринок Великобританії також закрито у понеділок у зв'язку зі святом.

Відносно долара євро впав на 0,13% до 1,0719 долара, а фунт стерлінгів упав на 0,07% до 1,2342 долара.

«Чи підтримає долар ралі, яке ми спостерігаємо, я думаю, це залежатиме, зокрема, від даних із заробітної плати чи середніх доходів у п'ятничному звіті про заробітну плату, і, очевидно, у нас є індекс споживчих цін до ФРС», - сказав Рей Аттрілл. керівник відділу валютної стратегії National Australia Bank.

«До того, як ми дістанемося до червневої зустрічі, ще доведеться пропустити чимало даних».

Грошові ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у червні, з ймовірністю майже 68% порівняно з приблизно 17% ймовірністю тиждень тому, згідно інструменту CME FedWatch.

Настрій до ризику в Азії був підтриманий новинами про те, що президент США Джо Байден погодив бюджетну угоду зі спікером палати представників Кевіном Маккарті, щоб відтермінувати дію стелі боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів до 1 січня 2025 року.

Байден заявив у неділю, що угода готова до винесення на голосування до Конгресу.

Чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари трохи зросли, при цьому австралійський долар зріс на 0,17% до 0,6529 долара.

Ківі додав 0,08% до 0,6052 доларів.

"Досі у нас була позитивна реакція на новини про боргові угоди", - сказав Аттрілл з NAB.

"Очевидно, що, як і раніше, існує необхідність довести цю боргову угоду до кінця, але я думаю, що ринки щасливі подорожувати, виходячи з припущення, що це буде зроблено до нової X-дати".

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у п'ятницю заявила, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю боргу у розмірі 31,4 трлн доларів до 5 червня, раніше заявляючи, що дефолт може статися вже 1 червня.

По відношенню до кошика валют долар США зріс на 0,02% до 104,29.

Турецька ліра перебувала під тиском на рівні 20,04 за долар США після того, як у п'ятницю вона впала до рекордно низького рівня 20,06 за долар.

Президент Тайіп Ердоган здобув перемогу на президентських виборах у країні в неділю, продовживши все більш авторитарне правління на третє десятиліття.