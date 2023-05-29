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Індекси Волл-стріт різко виросли на тлі оптимізму з приводу стелі боргу
06:31 29.05.2023 |
Американські акції різко зросли в п'ятницю, оскільки переговори про підвищення стелі держборгу США тривали, тоді як акції чіпів зросли другий день поспіль на оптимізмі щодо штучного інтелекту.
Після кількох раундів переговорів президент США Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, схоже, наближаються до угоди про збільшення ліміту державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів на два роки при одночасному обмеженні витрат за більшістю статей, повідомив Reuters офіційний представник.
Промисловий індекс Доу-Джонса перервав п'ятиденну смугу невдач, тоді як індекс Nasdaq Composite та S&P 500 закрилися на найвищих рівнях із серпня 2022 року, при цьому S&P 500 перевищив 4200 пунктів.
Індекс Philadelphia Semiconductor підскочив на 6,3%, довівши його зростання за останні дві сесії до більш ніж 13%. На основі нещодавньої ейфорії, пов'язаної з ІІ, акції Marvell Technology Inc підскочили на 32% після того, як виробник мікросхем заявив, що подвоїть свій річний дохід, пов'язаний з ІІ.
Інвестори уважно стежили за переговорами щодо стелі боргу, оскільки Байден і Маккарті все ще, здавалося, розходилися в думках з кількох питань, які були напередодні довгих вихідних, коли фондовий ринок США було закрито у понеділок у зв'язку зі святом Дня поминання.
"Усі ознаки вказують на те, що угода укладена і це ралі підтримується, але якщо ми переживемо вихідні і ми не матимемо угоди або вона якимось чином розвалиться, тоді ми прокинемося у вівторок вранці, щоб деякі досить суттєві втрати", - сказав він. Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.
За даними Refinitiv, акції Nvidia Corp зросли на 2,5%, збільшившись на 24% у четвер після прогнозу різкого зростання, а також збільшивши її ринкову вартість приблизно до 960 мільярдів доларів.
S&P 500 піднявся на 1,30% і закрився на позначці 4205,45 пунктів.
Nasdaq додав 2,19% до 12 975,69 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1,00% до 33 093,34 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з інформаційними технологіями, до 2,68%, за якими був приріст на 2,38% споживчих дискреційних.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,8 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За тиждень S&P 500 виріс на 0,3%, Dow впав на 1,0%, а Nasdaq підскочив на 2,5%.
Дані показали, що споживчі витрати в США зросли більше, ніж очікувалося, у квітні, а інфляція прискорилася, що може спонукати Федеральну резервну систему знову підвищити процентні ставки наступного місяця.
"У нас все ще є інфляція, у нас все ще є більш високі процентні ставки, і це залишатиметься тягарем для ринку, поки Федеральна резервна система не піде вбік", - сказав Девід Садкін, президент Bel Air Investment Advisors.
Згідно з інструментом CME FedWatch, трейдери тепер бачать 60-відсоткову ймовірність підвищення ФРС на 25 базисних пунктів на червневому засіданні з політики порівняно з приблизно 40% до виходу даних.
Акції Ford Motor Co підскочили на 6,2% після того, як автовиробник підписав угоду, що дозволяє клієнтам отримати доступ до більш ніж 12 000 нагнітачів Tesla Inc у Північній Америці на початку 2024 року. Акції Tesla підскочили на 4,7%.
Акції Ulta Beauty Inc впали на 13,4% після того, як косметичний рітейлер знизив прогноз річної операційної маржі.
Акції Paramount Global зросли на 5,9% після того, як контролюючий акціонер медіаконгломерату National Amusements отримав інвестиції у розмірі 125 мільйонів доларів.
Випуски, що зростають, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 2,2 до одного.
S&P 500 показав 17 нових максимумів та 15 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 77 нових максимумів та 115 нових мінімумів.
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