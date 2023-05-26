Небанківський сектор збільшує прибуток та активи. Ломбарди відновлюються — огляд НБУ

З ринку пішли 111 небанківських фінансових установ у першому кварталі 2023 року, проте вперше із серпня 2022 року було зареєстровано нову фінансову компанію. Про це йдеться у щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору Національного Банку.

Частка небанків у активах фінансового сектору України зросла до 12% за звітний період.

Страхові компанії. Обсяги валових премій ризикового страхування знизилися на 6% за квартал, проте зросли на 7%, проти першого кварталу 2022 року. Премії страхування життя знизилися проти попереднього кварталу на 15% та залишилися нижчими на 13% проти аналогічного періоду минулого року.

Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, який можна порівняти з попередніми роками, і досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.

Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.

Фінансові компанії та ломбарди. Фінансові компанії наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам - на 37% та за підсумками кварталу отримали прибуток.

Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, відсоткові доходи дещо збільшились, а фінансовий результат був позитивним.

Обсяги факторингових операцій протягом кварталу зросли на третину, операції фінансового лізингу - майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.

Кредитні спілки. Активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною - 32%.

Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тому фінансовий результат у сегменті негативний.

З огляду на збитки скоротився і капітал. Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткові пайові внески - на 6%, депозити - на 5%. Станом на 1 квітня 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.



