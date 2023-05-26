Європейські акції змішані; Роздрібні продажі у Великій Британії вражають, але переговори у США тривають

У п'ятницю європейські фондові ринки торгуються різноспрямовано, чому сприяли вищі, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у Великій Британії, тоді як угода щодо підвищення стелі держборгу США, схоже, буде закрита.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що у квітні роздрібні продажі у Великій Британії зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, більше, ніж очікувалося, при цьому споживачі залишаються напрочуд стійкими перед зниженням вартості життя.

Продажі впали на 1,2% у березні, коли через сильний дощ люди не виходили з дому.

Настрої також зміцнив звіт Reuters, в якому говорилося, що учасники переговорів, схоже, наближаються до угоди, яка підніме стелю державного боргу на 31,4 трильйона доларів на два роки. Це запобігатиме економічно руйнівному дефолту.

Проте будь-яка угода має бути схвалена Палатою представників, контрольованою республіканцями, та Сенатом, контрольованим демократами.

Поза тим загальний настрій залишається слабким після того, як дані у четвер показали несподіване падіння валового внутрішнього продукту Німеччини на 0,3% за перші три місяці 2023 року, друге квартальне зниження поспіль, отже, рецесію у найбільшій економіці регіону.

Центральні банки регіону також не виявляють ознак уповільнення своїх тривалих агресивних циклів посилення грошово-кредитної політики.

"Щоб вигнати примару інфляції, ми в Євросистемі діяли рішуче", - заявив у четвер президент Бундесбанку Йоахім Нагель. «Рада керуючих ЄЦБ продовжить цей шлях посилення грошово-кредитної політики, щоб подолати високу інфляцію».

Сезон квартальних звітів добігає кінця, і цієї п'ятниці не заплановано жодних великих звітів.

Проте акції Lufthansa впали після того, як німецька авіакомпанія оголосила в четвер, що придбає 41% акцій ITA Airways, оскільки вона сподівається конкурувати з бюджетними авіакомпаніями після дорогої пандемії COVID-19.

Акції TotalEnergies впали на 0,4% після того, як кілька сотень кліматичних активістів спробували зірвати щорічні збори акціонерів нафтової компанії.