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В ЄС закликали обмежити розмір кредитного плеча у торгівлі криптовалютами
11:59 26.05.2023 |
Влада Євросоюзу має встановити ліміт на розмір левериджа під час торгівлі цифровими активами для інвестиційних фондів. Таку пропозицію висунули представники Європейської ради з системних ризиків (ESRB) при ЄЦБ.
Наглядовий орган також закликав запровадити обмеження щодо кредитування своїх клієнтів з боку криптовалютних компаній та запропонував зобов'язати фірми з фокусом на цифрові активи регулярно звітувати про свою діяльність.
На думку фахівців, такий крок захистить глобальну фінансову стабільність у разі чергового шоку на кшталт краху біткоїн-біржі FTX та знецінення токена LUNA. За словами представників ESRB, сучасна криптовалютна індустрія характеризується високими левериджами, які «треба усунути до того, як участь візьмуть традиційні посередники».
«Системні ризики можуть виникнути швидко та раптово. Якщо тенденція швидкого зростання збережеться протягом наступних років, криптоактиви представлятимуть ризик для фінансової стабільності», - зазначили експерти ESRB.
Рекомендації цього органу не є обов'язковими для виконання, однак, імовірно, законодавці візьмуть до уваги перелічені пропозиції.
Нагадаємо, 16 травня у Раді ЄС представники 27 держав-членів блоку одноголосно ухвалили регламент щодо регулювання ринків криптоактивів, відомий як MiCA.
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