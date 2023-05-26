ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.05.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 26 травня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|26.04.23
|1430849.61
|696919.45
|528633.42
|112902.44
|3328.04
|37536.07
|51530.20
|27.04.23
|1436730.27
|694419.45
|532906.99
|116166.90
|3328.04
|37777.54
|52131.35
|28.04.23
|1435028.91
|694419.45
|534364.52
|115449.55
|3328.04
|35644.77
|51822.59
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|02.05.23
|1434964.44
|694419.45
|532145.50
|115806.15
|3328.04
|36242.21
|53023.09
|03.05.23
|1434827.84
|694419.45
|531816.59
|115999.17
|3328.04
|36543.78
|52720.81
|04.05.23
|1442433.62
|694419.45
|538083.32
|116564.54
|3359.28
|36854.73
|53152.29
|05.05.23
|1447049.37
|694419.45
|540588.07
|116826.76
|3359.28
|38020.94
|53834.87
|08.05.23
|1446852.92
|694419.45
|540033.19
|116696.59
|3359.28
|38302.53
|54041.87
|09.05.23
|1446926.63
|694419.45
|539862.78
|116726.55
|3359.28
|38467.70
|54090.87
|10.05.23
|1446708.60
|694419.45
|538715.56
|116779.91
|3359.28
|38593.72
|54840.67
|11.05.23
|1449081.19
|694419.45
|542438.16
|115527.17
|3359.28
|38471.34
|54865.79
|12.05.23
|1452352.14
|694419.45
|544969.10
|115748.40
|3359.28
|38699.76
|55156.16
|15.05.23
|1452244.43
|694419.45
|544402.68
|115877.57
|3359.28
|39007.35
|55178.10
|16.05.23
|1452246.38
|694419.45
|544088.65
|116028.29
|3359.28
|39145.90
|55204.80
|17.05.23
|1452276.79
|694419.45
|543244.53
|116113.11
|3359.28
|39285.38
|55855.03
|18.05.23
|1454219.33
|694419.45
|544512.15
|116249.89
|3359.28
|39537.89
|56140.68
|19.05.23
|1459072.33
|694419.45
|548595.75
|116668.23
|3359.28
|39918.57
|56111.05
|22.05.23
|1459194.05
|694419.45
|548689.66
|11701164
|3359.28
|40026.70
|55687.32
|23.05.23
|1459239.20
|694419.45
|548760.22
|116985.97
|3359.28
|40149.02
|55565.25
|24.05.23
|1459087.62
|694419.45
|548542.52
|117213.49
|3359.28
|40289.89
|55262.99
|25.05.23
|1443301.55
|694346.23
|548050.52
|114484.46
|3413.63
|39249.93
|43756.78
|26.05.23
|1439633.35
|694346.23
|547529.76
|112188.75
|3413.63
|38480.28
|43674.70
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