Євро падає через те, що Німеччина вступає в рецесію, долар досяг 2-місячного піку

Євро впав у четвер, коли було підтверджено, що найбільша економіка Європи, Німеччина, перебуває в рецесії, у той час як долар досяг двомісячного піку, отримавши вигоду від попиту на активи-прихістки, оскільки побоювання з приводу дефолту США посилилися.

Останні занепокоєння було висловлено рейтинговим агентством Fitch, яке помістило боргові рейтинги Сполучених Штатів на рівні «ААА» у «негативне спостереження», що є провісником можливого зниження рейтингу, якщо законодавці не погодяться підняти ліміт боргу.

Як не парадоксально, долар виграв від попиту на активи "тихої гавані", оскільки залишився лише тиждень для завершення повільних переговорів про стелю боргу до «X-дати» 1 червня, коли Казначейство попередило, що не зможе сплатити всі свої рахунки.

"Цього тижня було менше ризиків, і це загалом пішло на користь долару", - сказав Стефан Меллін, старший аналітик Danske Bank.

Посилення ознак економічного спаду в Європі призвело до того, що євро впав до багатомісячних мінімумів щодо долара.

Остання ознака слабкості з Європи надійшла з Німеччини, де економіка трохи скоротилася в першому кварталі і таким чином перебувала в рецесії після негативного зростання в четвертому кварталі 2022 року.

«Цього тижня ми бачили деякі розбіжні міжатлантичні макроекономічні дані, і хоча Німеччина не є євро, динаміка економіки напрочуд слабка», - сказав Меллін із Danske Bank, також зазначивши дані Ifo та PMI за цей тиждень.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів і сильно орієнтований на євро, зріс на 0,3% до 104,16 найвищого рівня з 17 березня.

Євро впав приблизно на 0,2%, цього достатньо, щоб оновити двомісячний мінімум на рівні 1,0715 доларів.

Фунт стерлінгів упав на 0,1% після того, як ненадовго досяг найнижчого рівня з 3 квітня на рівні 1,2332 долара.

По відношенню до єни долар виріс до найсильнішого з 30 листопада рівня 139,705, хоча востаннє він знизився на 0,1% до 139,345.

Долар США також був підтриманий скороченням ставок на зниження ставок Федеральною резервною системою цього року, при цьому економіка досі виявлялася стійкою до наслідків агресивної кампанії посилення політики центрального банку.

Трейдери грошового ринку США скоротили очікування зниження ставок ФРС цього року лише до чверті пункту у грудні з 75 базисних пунктів раніше.

Вони також збільшили шанси на ще одне підвищення на чверть пункту у червні приблизно до 1 до 3 після того, як кілька чиновників ФРС нещодавно зайняли яструбині позиції, оскільки споживча інфляція, як і раніше, вдвічі перевищує цільовий показник у 2%, а протоколи останнього засідання показують, що "майже всі" політики бачили ризики зростання інфляції.

«Ринок дуже агресивно оцінював зниження ставок ФРС цього року. Ситуація змінилася протягом останніх двох тижнів, що надає підтримку долару», - сказав Меллін із Danske Bank.

Китайський юань оновив шестимісячний мінімум, впавши до 7,0903 за долар на офшорному ринку.

Азіатський гігант випустив ряд економічних показників, що розчаровують, які вказують на кволий споживчий попит і припускають, що відновлення після пандемії вже вичерпало себе.

"НБК (Народний банк Китаю) не виявляв особливих намірів захищати (юань)", - написав у клієнтській записці Кен Чунг, головний азіатський валютний стратег Mizuho Bank.

Він очікує, що юань залишатиметься під тиском доти, доки економічні дані країни не покажуть покращення або Народний банк Китаю не вживе заходів політики для стабілізації валютного ринку.

Австралійський долар гостро відчув вплив економічної слабкості Китаю через його тісні торговельні зв'язки, впавши до 6,5-місячного мінімуму в 0,6523 долара.

Новозеландський долар все ще не оговтався від шокового голубиного нахилу центрального банку в середу, що спричинило падіння на 2,2%. Він упав ще на 0,4%, досягнувши найнижчого рівня із середини листопада на рівні 0,6077 долара.