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Європейські акції падають; Німеччина вступає в рецесію після падіння ВВП у 1 кварталі
12:02 25.05.2023 |
Європейські фондові ринки знизилися у четвер після того, як дані показали, що Німеччина, найбільша економіка регіону, впала в рецесію у першому кварталі року.
О 03:15 за східним часом (07:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався зі зниженням на 0,2%, FTSE 100 у Великій Британії - на 0,4%, а CAC 40 у Франції - на 0,3%.
Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що виробництво в Німеччині в першому кварталі скоротилося на 0,3%, порівняно з попередніми трьома місяцями після падіння на 0,5%, у період з жовтня по грудень. Це означало, що головний драйвер зростання у Європі постраждав від зимової рецесії.
«Небажання домогосподарств купувати було очевидним у різних областях», - йдеться у заяві статистичного управління Німеччини. «Домогосподарства витрачали менше на їжу та напої, одяг та взуття, а також на предмети інтер'єру».
Червневий індекс споживчих настроїв GfK також показав, що настрої в Німеччині залишалися слабкими протягом року, при цьому індекс лише трохи покращився до -24,2 у червні з -25,7 у попередньому місяці.
Проте, незважаючи на цей негативний прогноз, Європейський центральний банк має ще більше підвищити вартість запозичень, щоб повернути інфляцію до свого цільового рівня, заявив член Ради керівників Бостян Васлі в інтерв'ю словенській газеті у четвер.
Васлі приєднується до кількох інших членів Керівної ради ЄЦБ, що складається з 26 осіб, які закликають до нових підвищення, які можуть зберегтися після літніх місяців.
Інвестори також стурбовані повільним прогресом у переговорах щодо підвищення стелі держборгу США.
Рейтингове агентство Fitch відзначило можливість зниження рейтингу США до «AAA» пізно ввечері в середу, заявивши, що, хоча воно все ще очікує, що законодавці досягнуть угоди до крайнього терміну на початку червня, невизначеність, що зберігається, підвищила ризики потенційного дефолту США.
Що стосується корпоративних новин, акції Tate & Lyle зросли на 2% після того, як харчовий гігант повідомив про зростання виручки на 27% у річному обчисленні, порівняно з березнем, завдяки зростанню цін на цукор за останній рік.
Акції United Utilities впали на 0,5% після того, як компанія з водопостачання повідомила про падіння прибутку на 42%, хоча спробувала заспокоїти інвесторів, збільшивши свої остаточні дивіденди на 4,6%.
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