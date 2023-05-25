Долар зростає на тлі стійкої економіки США та попиту на прихісток

Долар у четвер досяг двохмісячного максимуму щодо євро і шестимісячного максимуму щодо єни, оскільки стійка економіка США змусила трейдерів скоротити свої ставки на зниження ставок цього року.

Долар США також виграв від попиту на безпечні притулки, хоч як це парадоксально, оскільки тупикова ситуація зі стелею боргу США загрожує катастрофічним дефолтом вже 1 червня, коли Казначейство попередило, що не зможе сплатити всі свої рахунки.

Долар торкнувся 1,07425 долара за євро на початку азіатської сесії вперше з 24 березня і залишався підвищеним до останньої угоди на рівні 1,0748 долара. Долар також купив 139,66 єни, рівень, який востаннє спостерігався 30 листопада.

Оскільки до «X-дати» для ухвалення резолюції про стелю боргу залишився лише тиждень, а розділеному Конгресу також потрібно кілька днів для ухвалення закону, інвестори стають дедалі полохливими.

У середу Fitch помістило рейтинги боргу США на рівні "AAA" до списку "негативних", що посилило відчуття неминучої кризи.

"Долар значно зріс, і для цього є вагомі причини", - сказав Тоні Сайкамор, аналітик IG Markets, вказавши, зокрема, на попит на притулок на тлі протистояння зі стелею боргу, а також на ознаки уповільнення в Китаї та Європі.

"Я вважаю, що долар може опинитися на порозі зростання ще на 2%, і Fitch може стати спусковим гачком для цього".

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, включаючи євро та єну, досягнув двомісячного максимуму 104,01.

Сайкамор сказав, що стійкий прорив вище 104 може призвести до тесту індексу 106.

Останньою ознакою слабкості в Європі стало серйозніше, ніж очікувалося, погіршення ділової впевненості у Німеччині.

Тим часом, китайський юань оновив шестимісячний мінімум, впавши до 7,0827 за долар на офшорному ринку.

Азіатський гігант зіткнувся з каскадом економічних показників, що розчаровують, які вказують на кволий споживчий попит і припускають, що відновлення після пандемії вже вичерпало себе.

Австралійський долар гостро відчув вплив цієї слабкості Китаю через його тісні торговельні зв'язки, опустившись до нового мінімуму за 6,5 місяців у 0,6527 долара.

Новозеландський долар все ще не оговтався від несподіваного голубиного нахилу центрального банку в середу, що спричинило падіння на 2,2%. У четвер він опустився до найнижчого рівня із середини листопада на рівні 0,6085 долара.

Стійкість економіки США перед агресивною кампанією посилення Федеральної резервної системи знизила очікування зниження ставок цього року лише до чверті пункту у грудні порівняно з 75 базисними пунктами раніше.

Грошові ринки знову збільшили шанси приблизно до 1 до 3 на чергове підвищення на чверть пункту в червні, при цьому кілька чиновників ФРС нещодавно зайняли яструбину позицію, оскільки споживча інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник у 2% приблизно вдвічі.

"Чи маємо ми підвищити або пропустити червневе засідання, залежатиме від того, які дані надійдуть протягом наступних трьох тижнів", - заявив у середу глава ФРС Крістофер Уоллер на заході в Каліфорнії.

«Я не підтримую припинення підвищення ставок, якщо ми не отримаємо чітких доказів того, що інфляція рухається до нашої мети в 2%».