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АНАЛІТИКА

Американські акції впали через нависають із боргом США

07:50 25.05.2023 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт у середу закрилися зниженням, оскільки переговори між Білим домом та представниками республіканців щодо підвищення стелі держборгу США затяглися без угоди.

Відсутність прогресу у підвищенні ліміту боргу уряду США у розмірі 31,4 трлн доларів до крайнього терміну, встановленого на 1 червня, з кількома раундами безрезультатних переговорів викликала в інвесторів роздратування, оскільки ризик катастрофічного дефолту стає дедалі більшим.

Переговорники президента-демократа Джо Байдена та високопосадовця в Конгресі Кевіна Маккарті провели те, що Білий дім назвав продуктивними переговорами.

"До вчорашнього дня інвестори були дуже оптимістичні щодо резолюції про стелю боргу США", - сказав Анджело Куркафас, старший інвестиційний стратег Edward Jones. «Але тепер, коли ми наближаємось... до X-дати 1 червня, ми знову бачимо деяку обережність».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 255,59 пунктів, або 0,77%, до 32 799,92 пунктів, S&P 500 - на 30,34 пунктів, або 0,73%, до 4 115,24 пунктів, а Nasdaq Composite - на 76,08 пунктів, або 0,61%, до 12 484,16 пунктів.

Десять із 11 секторів S&P 500 закрилися в мінусі, найбільше впала нерухомість. Енергетика була єдиним сектором, що виграв.

Індекс волатильності CBOE, відомий як індикатор страху Уолл-стріт, коливався близько тритижневих максимумів.

Політика Федеральної резервної системи також була у центрі уваги. Акції продовжували знижуватися після публікації протоколу засідання ФРС 2-3 травня, який показав, що офіційні особи ФРС минулого місяця «загалом погодилися» з тим, що необхідність подальшого підвищення процентних ставок «стала менш очевидною».

Інвестори очікують, що центральний банк призупинить агресивну кампанію щодо підвищення ставок на засіданні 13-14 червня.

Глава ФРС Крістофер Уоллер сказав, що він стурбований відсутністю прогресу щодо інфляції, і хоча пропустити підвищення процентної ставки на засіданні центрального банку наступного місяця можна, припинення кампанії підвищення процентної ставки малоймовірне.

«Економіка, як і раніше, в порядку, і, з погляду ФРС, насправді немає причин відмовлятися від жорсткішої грошово-кредитної політики», - сказав Пол Нолті, старший радник з питань добробуту та ринковий стратег у Murphy & Sylvest Wealth Management.

Згідно новин компанії, акції Citigroup Inc впали на 3,1%, оскільки банк відмовився від продажу свого мексиканського споживчого підрозділу Banamex за 7 мільярдів доларів і натомість розмістив його.

Акції Agilent Technologies Inc впали приблизно на 6% після того, як компанія знизила прогнози річного продажу та прибутку.

Акції Intuit Inc, власника TurboTax, впали на 7,5% після невтішного прогнозу прибутку.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,71 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,34 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 38 нових максимумів та 110 нових мінімумів.

Близько 9,7 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 10,5 млрд на день за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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