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У Мінцифрі озвучили власне бачення імплементації норм ЄС щодо крипторинку в українське законодавство

23:47 24.05.2023 |

Фінанси, Право

 

В українське законодавство щодо регулювання криптоіндустрії наразі слід впроваджувати лише базові норми європейського регламенту MiCA. Таку позицію висловив заступник голови Мінцифри з питань розвитку IT Олександр Борняков.

За його словами, українські законодавчі норми щодо сегменту слід адаптувати до стандартів ЄС з огляду на статус кандидата України на членство до Союзу:

«Водночас вважаємо, що на цьому етапі доцільно впроваджувати лише найважливіші базові норми MiCA, які необхідні для повноцінного запуску криптоіндустрії в Україні».

Борняков зазначив, що імплементація має відбуватися поступово і впровадження деяких положень слід відтермінувати:

«Це дозволить ринку запрацювати, а криптобізнес в Україні матиме достатньо часу для адаптації до нових регуляторних вимог».

На мітапі ETH:Kyiv. Day Zero Борняков вказав, що саме гнучкість в законодавстві дозволить ринкові розвиватися. Жорстке регулювання може обмежити цей процес, вважає він.

Основним фокусом регулювання криптосегменту має бути «заохочення та стимулювання людей до ведення бізнесу, віддаючи пріоритет простоті, послідовності та технічній здійсненності», заявив Борняков.

Водночас представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Юрій Бойко в межах заходу зазначив, що якщо Україна хоче бути в ЄС, то має прийняти таку ж модель регулювання, яку ухвалили в межах всього Євросоюзу.

У Мінцифрі озвучили власне бачення імплементації норм ЄС щодо крипторинку в українське законодавство
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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