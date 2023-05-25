В ЄЦБ спрогнозували запуск цифрового євро через 3-4 роки

Запуск цифрового євро відбудеться через 3 або 4 роки, але банкноти залишатимуться в обігу доки на них є попит. Про це заявив член виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Фабіо Панетта.

Над проєктом цифрової валюти наразі працюють півсотні фахівців, за словами банкіра. Команда розробляє дизайн та вивчає вплив CBDC на фінансовий сектор.

В ЄЦБ співпрацюють з центральними банками інших країн для того, щоб зробити цифровий євро сумісним з іншими варіантами CBDC. Зокрема участь у процесі беруть фінустанови США, Швейцарії, Великої Британії, Канади, Японії та Швеції, зазначив Панетта.

«Цифрова валюта підвищить нашу конкурентоспроможність на ринку платежів та інновацій. Також вона гарантує великий грошовий суверенітет», - прокоментував економіст.

Фабіо Панетта наголосив, що ЄЦБ не буде займатися розповсюдженням CBDC, у громадян не буде рахунків у центробанках. Утім, у фінустанові планують встановити ліміт щодо кількості цифрового євро на рахунках. Попередньо ЄЦБ запровадить обмеження до €3000, оскільки «це сума приблизної зарплати брутто в єврозоні».

На думку Панетта, поява цифрового євро як доповнення до готівки - природний розвиток цифрової економіки.

Наразі представники ЄЦБ розробляють поетапне впровадження цифрового євро в економіку єврозони. Вони вважають, що використання CBDC слід розпочати з оплати товарів онлайн та переказів коштів між користувачами в межах єврозони.

У березні 2023 року у SWIFT відзвітували про результати тестування транскордонних транзакцій з CBDC. Експерти заявили про «потенціал та цінність» свого проєкту, який фокусується на створенні єдиної системи для цифрових валют центробанків різних країн.

Нагадаємо, що голова ЄЦБ Крістін Лагард розповіла президенту України Володимиру Зеленському деталі про цифровий євро. Як з'ясувалося згодом, це був пранк росіян, які вели діалог від імені Зеленського.