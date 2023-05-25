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АНАЛІТИКА

Європейський центральний банк готує проєкт цифрового євро

 

Європейський центральний банк готує проєкт цифрової версії євро, реагуючи на тиск з боку технологій, що розвиваються, які можуть змінити спосіб використання грошей протягом наступних десятиліть діяльності банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що цифровий євро може запропонувати людям спосіб купувати речі, не залежачи від постачальників платіжних послуг, які контролюються неєвропейськими компаніями. До них можуть належати Mastercard, Visa, Apple Pay і Google Pay.

Очікується, що Європейська комісія запропонує законодавство щодо цієї ідеї протягом наступних кількох тижнів, кажуть представники ЄЦБ, тоді як центральний банк опублікує детальну пропозицію щодо дизайну цифрової валюти в жовтні.

Центральні банки в усьому світі, включаючи Федеральну резервну систему США, обережно вивчають цифрові валюти на тлі того, що готівка все більше поступається місцем електронним платежам. Деякі менші країни, такі як Нігерія, Багамські острови та Ямайка, вже запровадили цифрові валюти, в той час як Китай проводить пробні запуски.

Центральні банки також реагують на появу криптовалют, які викликають занепокоєння, що одного дня люди можуть звернутися до конкуруючих форм цифрових грошей, які підірвуть національні валюти.

Цифрова валюта, підтримана центральним банком, була б безпечним і стабільним платіжним засобом - на відміну від нестабільних криптовалют, падіння цін на які за останній рік і крах таких бірж, як FTX, викликали заклики до регулювання.


Європейський центральний банк готує проєкт цифрового євро
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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