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Європейські акції слабшають; Інфляція у Великій Британії вказує на подальше підвищення процентних ставок
12:08 24.05.2023 |
Європейські фондові ринки різко знизилися в середу, оскільки стійка інфляція у Великій Британії передбачає подальше посилення грошово-кредитної політики, тоді як переговори про підвищення стелі боргу США не просунулися.
О 03:30 за східним часом (07:30 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,3% нижче, FTSE 100 у Великій Британії - на 1,4%, а CAC 40 у Франції - на 1,6%.
Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що загальний рівень інфляції у Великій Британії знизився у квітні менше, ніж очікувалося, знизившись до 8,7% з 10,1% у попередньому місяці, у той час як базова інфляція, яка виключає волатильність цін на продукти харчування та енергоносії, зросла до 6,8% (31-річний максимум).
Інфляцію у Великій Британії дуже важко приборкати, і ці цифри з'являються, незважаючи на тривалий цикл посилення з боку Банку Англії, який призвів до ще одного зростання на початку цього місяця. Центральний банк, схоже, збирається ще раз підняти відсоткові ставки наступного місяця, швидше за все, до 4,75% із 4,50% до 4,75%.
Глава Банку Англії Ендрю Бейлі виступить пізніше у середу, а президент ЄЦБ Крістін Лагард також очолить святкування 25-річчя центрального банку.
Німецьке опитування Ifo про поточні умови ведення бізнесу, яке має бути представлене пізніше під час сесії, також буде уважно дослідженно на предмет підказок настроїв у найбільшій економіці регіону, оскільки як підприємства, так і споживачі справляються з високою інфляцією.
Також на настрої вплинула відсутність прогресу в переговорах між обома політичними партіями США щодо підвищення стелі боргу уряду США у розмірі 31,4 трлн доларів.
До можливого першого в історії дефолту уряду США залишилося трохи більше тижня, і міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила про те, що тепер, «ймовірно», в уряду США закінчаться кошти вже 1 червня.
Що стосується корпоративного сектору, акції Marks & Spencer зросли на 7% після того, як рітейлер повідомив про значне збільшення продажів і прибутку за рік, оскільки його стратегія відновлення дає свої плоди, пообіцявши відновити дивіденди своїм акціонерам за рахунок Листопад.
Акції SSE зросли на 1,5% після того, як вищі ціни на енергоносії допомогли компанії збільшити річний прибуток на 89%, при цьому гігант відновлюваної енергетики оголосив про плани збільшити витрати на проекти з нульовим рівнем викидів більш ніж на 40%.
З іншого боку, акції Kingfisher впали на 2,9% після того, як гігант з ремонту будинків повідомив про зниження порівняних продажів, пославшись на погану погоду.
Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузеві дані зафіксували різке скорочення запасів у США, вказуючи на скорочення постачань у міру наближення автомобільного сезону до США.
Дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 6,8 млн. барелів за тиждень, що закінчився 19 травня, а запаси бензину скоротилися приблизно на 6,4 млн. барелів.
Якби офіційні дані підтвердилися пізніше під час сесії, запаси бензину знизилися б третій тиждень поспіль до найнижчого рівня з 2014 року до Дня пам'яті.
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