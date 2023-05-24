Міжнародна асоціація комісій з цінних паперів запропонувала правила для криптосектору

Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) анонсувала свої пропозиції щодо регулювання криптовалютної індустрії.

Рекомендації глобального регулятора охоплюють низку питань, зокрема зловживання ринком, конфлікт інтересів, захист активів клієнта, розкриття інформації та пов'язані ризики з цифровими активами.

«Різноманіття юрисдикцій, яке наразі маємо, призводить не до того, що вони рухаються у різних напрямках, а до того, що вони не просунулися настільки далеко, як слід було», - наголосив генеральний секретар IOSCO Мартін Молоні.

Хоча організація не має повноважень для того, щоб примусити ухвалити певні правила та норми, там впевнені, що їхні пропозиції будуть реалізовані з боку країн-членів. В IOSCO входять представники 130 країн.

«Ми хочемо сказати усім юрисдикціям, що їм потрібно пришвидшитися [у процесі розробки крипторегулювання]. Держави мають різні нормативно-правові бази, але їм треба просуватися уперед якомога швидше. Затримка в цьому плані нікому не піде на користь», - підсумував Молоні.

Однак він додав, що на впровадження всіх рекомендацій країнам знадобиться «декілька років».

Публічні консультації з пропозицій регулятора триватимуть до 31 липня 2023 року.







