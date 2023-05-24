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Міжнародна асоціація комісій з цінних паперів запропонувала правила для криптосектору
09:21 24.05.2023 |
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) анонсувала свої пропозиції щодо регулювання криптовалютної індустрії.
Рекомендації глобального регулятора охоплюють низку питань, зокрема зловживання ринком, конфлікт інтересів, захист активів клієнта, розкриття інформації та пов'язані ризики з цифровими активами.
«Різноманіття юрисдикцій, яке наразі маємо, призводить не до того, що вони рухаються у різних напрямках, а до того, що вони не просунулися настільки далеко, як слід було», - наголосив генеральний секретар IOSCO Мартін Молоні.
Хоча організація не має повноважень для того, щоб примусити ухвалити певні правила та норми, там впевнені, що їхні пропозиції будуть реалізовані з боку країн-членів. В IOSCO входять представники 130 країн.
«Ми хочемо сказати усім юрисдикціям, що їм потрібно пришвидшитися [у процесі розробки крипторегулювання]. Держави мають різні нормативно-правові бази, але їм треба просуватися уперед якомога швидше. Затримка в цьому плані нікому не піде на користь», - підсумував Молоні.
Однак він додав, що на впровадження всіх рекомендацій країнам знадобиться «декілька років».
Публічні консультації з пропозицій регулятора триватимуть до 31 липня 2023 року.
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