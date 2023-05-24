Золото тримається у вузькому діапазоні перед протоколом ФРС, мідь впала через слабкі PMI

Ціни на золото залишалися у вузькому торговому діапазоні в середу, оскільки ринки очікують деякого прогресу в переговорах щодо підвищення стелі боргу США, тоді як ціни на мідь досягли шестимісячного мінімуму на ознаках уповільнення світової виробничої активності.

Основна увага також приділяється протоколу травневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися сьогодні, щоб отримати більше сигналів про те, як розвиватимуться процентні ставки в США цього року.

Золото рухалося у вузькому торговому коридорі 1950-1980 доларів за унцію протягом майже тижня після втрати ключового рівня в 2000 доларів на тлі невизначеності щодо дефолту США.

Послідовні переговори між законодавцями-демократами та республіканцями досі не призвели до угоди про підвищення ліміту видатків США та запобігання дефолту. Це передує крайньому терміну дефолту у червні, який може мати тяжкі наслідки для світової економіки.

Золото спот залишається на рівні 1975,63 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1977,45 долара за унцію до 20:12 за східним часом (00:12 за Грінвічем).

Але жовтий метал, як і раніше, бачить деякі заявки на безпечний притулок, оскільки трейдери очікують уповільнення світової економічної активності цього року. Ряд слабших, ніж очікувалося, показників індексу менеджерів із закупівель, опублікованих у вівторок, підкріпили цю думку, завдавши удару промисловим металам.

Ціни на мідь впали майже до шестимісячного мінімуму після того, як попередні значення індексу ділової активності у виробничому секторі США, єврозони та Великобританії скоротилися у травні більше, ніж очікувалося. Свідчення вказують на постійне уповільнення світової виробничої активності цього року, що, як очікується, значно зменшить попит на мідь.

Червоний метал вже зазнав різких втрат у травні після того, як недавні дані показали несподіване уповільнення виробничої активності у Китаї. Китай є найбільшим у світі імпортером міді і щосили намагається підтримати економічне зростання, оскільки він відновлюється після трьох років блокування COVID.

Ф'ючерси на мідь виросли на 0,2% до 3,6452 долара за фунт у середу, коливаючись навколо найнижчого рівня з кінця листопада.

Загалом на ринок металів також чинить тиск відновлення долара США, оскільки трейдери зробили ставку на те, що Федеральна резервна система підтримуватиме процентні ставки на вищому рівні цього року.

Хоча центральний банк сигналізував про потенційну паузу в циклі підвищення ставок, очікується, що він також збереже ставки майже на 15-річному максимумі до кінця року, оскільки інфляція залишається тривкою.

Вищі відсоткові ставки чинять тиск на ціни металів, збільшуючи альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Ця тенденція вплинула на ціни на метали до 2022 року і, як очікується, цього року збереже тиск.