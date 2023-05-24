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Американські індекси різко впали через переговори про стелю боргу, що зайшли в глухий кут
07:47 24.05.2023 |
Акції Волл-стріт різко впали у вівторок, а прибутковість короткострокових казначейських облігацій різко зросла на тлі зростання занепокоєння інвесторів через відсутність прогресу в переговорах щодо обмеження боргу США.
Представники президента США Джо Байдена та республіканці в Конгресі завершили у вівторок черговий раунд переговорів про стелю боргу, оскільки наближається крайній термін для підвищення ліміту запозичень уряду у розмірі 31,4 трильйона доларів або ризику дефолту.
Побоювання з приводу ліміту боргу спонукали дохідність одномісячних казначейських векселів до рекордно високого рівня 5,888%.
Інвестори також чекають на протокол засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися в середу, щоб оцінити наступну ймовірну зміну відсоткових ставок центральним банком.
Регіональні президенти ФРС Джеймс Буллард та Ніл Кашкарі в понеділок вказали, що центральному банку США, можливо, доведеться продовжити підвищення ставок, якщо інфляція залишиться високою.
Майкл Вілсон, стратег з акцій Morgan Stanley, сказав, що дефолт за боргом США не враховується ринком. За його словами, навіть якщо обидві сторони домовляться, це все одно може мати наслідки для економічного зростання.
«Якщо вони дійдуть угоди про стелю боргу, будуть деякі поступки щодо бюджетних видатків. Це питання зростання», - сказав Вілсон. «Це буде негайний ефект, чи це станеться пізніше? Ми думаємо, що є і те, й інше. Зрештою, немає жодного позитивного компромісу».
Базовий індекс S&P 500 знизився на 1,12% до 4145,58 пунктів. Індекс Nasdaq Composite впав на 1,26% - до 12 560,25 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0,69% - до 33 055,51 пункту.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.
Стратеги, опитані агентством Reuters, прогнозують, що S&P 500 завершить рік на рівні 4150 пунктів, що трохи нижче за рівень закриття понеділка, який дорівнює 4192,63 пункту.
Допомагаючи обмежити більші втрати, дані S&P Global показали, що ділова активність у США зросла до 13-місячного максимуму у травні завдяки сильному зростанню в секторі послуг.
Звіт став останньою ознакою того, що економіка зберегла свою динаміку на початку другого кварталу, незважаючи на ризики рецесії, що зростають.
Квітневий індекс витрат на особисте споживання (PCE) Міністерства торгівлі, показовий індикатор інфляції для ФРС, буде опубліковано у п'ятницю.
Акції Broadcom Inc зросли на 1,2% після того, як виробник чіпів уклав багатомільярдну угоду з Apple Inc на використання чіпів, зроблених у США. Акції Apple упали на 1,5%.
Zoom Video Communications впав більш ніж на 8% після того, як платформа для відеоконференцій повідомила про найповільніше квартальне зростання виручки.
Щодо доходів від роздрібної торгівлі, Lowe's Companies Inc знизила свій річний порівняний прогноз продажів, оскільки попит на товари для дому скорочується. Lowe's піднявся на 1,7%.
Акції регіональних кредиторів продовжили зростання з понеділка, на чолі із зростанням PacWest Bancorp на 7,9%, регіональний банківський індекс KBW (KRX) зріс на 0,9%.
Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 3,5 до 1.
S&P 500 показав три нові максимуми та один новий мінімум; Nasdaq зафіксував 90 нових максимумів та 70 нових мінімумів.
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