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Мінфін на аукціонах ОВДП 23 травня залучив до держбюджету 3,17 млрд грн, $208,3 млн

18:26 23.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 травня, залучило до державного бюджету 10,79 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 452,15 мільйона гривень під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 1,63 мільярда гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 1,09 мільярда гривень під 19,75% річних.

Крім того, від розміщення дев'ятимісячних ОВДП у доларах США під 4,8% вдалося залучити $208,3 млн.


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону89*9091
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226450Дорозміщення UA4000222152Дорозміщення UA4000227490
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт, - - 7000000
Дата проведення 23.05.2023 23.05.2023 23.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 24.05.2023 24.05.2023 24.05.2023
Строк оплати відсотків 13.09.2023 01.11.2023 23.08.2023
Строк оплати відсотків 13.03.2024 01.05.2024 21.02.2024
Строк оплати відсотків  30.10.2024 21.08.2024
Строк оплати відсотків   19.02.2025
Строк оплати відсотків   20.08.2025
Строк оплати відсотків   18.02.2026
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 63.50 98.75
Номінальний рівень доходності. % 16.00 12.70 19.75
Строк обіг (днів) 294 525 1001
Дата погашення 13.03.2024 30.10.2024 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 946819000 1766311000 1035799000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 446819000 1766311000 1035799000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10385418000 19676363000 4041799000
Кількість поданих заявок,шт. 32 16 10
Кількість задоволених заявок, шт. 31 16 10
Максимальний рівень дохідності облігацій. % 19.00 19.50 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 19.50 19.75
Встановлена дохідність, % 18.50 19.50 19.75
Середньозважена дохідність, % 18.50 19.50 19.75
Надходження до бюджету 452154018.86 1633749359.45 1085734869.79

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону92
Код випуску облігаційПервинне розміщення

(Ном. в ін.вал. $ США)

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. -
Дата розміщення 23.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 24.05.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 4.80
Термінобігу (днів) 281
Дата погашення 29.02.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 215973000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 215973000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 215973000
Кількість поданих заявок, шт. 22
Кількість задоволених заявок, шт. .22
Максимальний рівень доходності облігацій, % 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.75
Встановлена дохідність, % 4.80
Середньозважена дохідність, % 4.80
Надходження до бюджету 208304148.77

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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