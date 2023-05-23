Мінфін на аукціонах ОВДП 23 травня залучив до держбюджету 3,17 млрд грн, $208,3 млн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 травня, залучило до державного бюджету 10,79 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 452,15 мільйона гривень під 18,5% річних.
Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 1,63 мільярда гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 1,09 мільярда гривень під 19,75% річних.
Крім того, від розміщення дев'ятимісячних ОВДП у доларах США під 4,8% вдалося залучити $208,3 млн.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|89*
|90
|91
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226450
|Дорозміщення UA4000222152
|Дорозміщення UA4000227490
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
| -
| -
| 7000000
| Дата проведення
| 23.05.2023
| 23.05.2023
| 23.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 24.05.2023
| 24.05.2023
| 24.05.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.09.2023
| 01.11.2023
| 23.08.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.03.2024
| 01.05.2024
| 21.02.2024
| Строк оплати відсотків
|
| 30.10.2024
| 21.08.2024
| Строк оплати відсотків
|
|
| 19.02.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 20.08.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 18.02.2026
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 63.50
| 98.75
| Номінальний рівень доходності. %
| 16.00
| 12.70
| 19.75
|Строк обіг (днів)
| 294
| 525
| 1001
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 30.10.2024
| 18.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 946819000
| 1766311000
| 1035799000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 446819000
| 1766311000
| 1035799000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 10385418000
| 19676363000
| 4041799000
| Кількість поданих заявок,шт.
| 32
| 16
| 10
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 31
| 16
| 10
| Максимальний рівень дохідності облігацій. %
| 19.00
| 19.50
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.50
| 19.50
| 19.75
| Встановлена дохідність, %
| 18.50
| 19.50
| 19.75
| Середньозважена дохідність, %
| 18.50
| 19.50
| 19.75
|Надходження до бюджету
| 452154018.86
| 1633749359.45
| 1085734869.79
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|92
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення
(Ном. в ін.вал. $ США)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| -
| Дата розміщення
| 23.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 24.05.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 4.80
|Термінобігу (днів)
| 281
| Дата погашення
| 29.02.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 215973000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 215973000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 215973000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 22
| Кількість задоволених заявок, шт.
| .22
| Максимальний рівень доходності облігацій, %
| 4.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.75
| Встановлена дохідність, %
| 4.80
| Середньозважена дохідність, %
| 4.80
|Надходження до бюджету
| 208304148.77
Дані: Мінфін України