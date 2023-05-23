Мінфін на аукціонах ОВДП 23 травня залучив до держбюджету 3,17 млрд грн, $208,3 млн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 травня, залучило до державного бюджету 10,79 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 452,15 мільйона гривень під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 1,63 мільярда гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 1,09 мільярда гривень під 19,75% річних.

Крім того, від розміщення дев'ятимісячних ОВДП у доларах США під 4,8% вдалося залучити $208,3 млн.





Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 89* 90 91 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA4000222152 Дорозміщення UA4000227490 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт, - - 7000000 Дата проведення 23.05.2023 23.05.2023 23.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 24.05.2023 24.05.2023 24.05.2023 Строк оплати відсотків 13.09.2023 01.11.2023 23.08.2023 Строк оплати відсотків 13.03.2024 01.05.2024 21.02.2024 Строк оплати відсотків 30.10.2024 21.08.2024 Строк оплати відсотків 19.02.2025 Строк оплати відсотків 20.08.2025 Строк оплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 63.50 98.75 Номінальний рівень доходності. % 16.00 12.70 19.75 Строк обіг (днів) 294 525 1001 Дата погашення 13.03.2024 30.10.2024 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 946819000 1766311000 1035799000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 446819000 1766311000 1035799000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10385418000 19676363000 4041799000 Кількість поданих заявок,шт. 32 16 10 Кількість задоволених заявок, шт. 31 16 10 Максимальний рівень дохідності облігацій. % 19.00 19.50 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 19.50 19.75 Встановлена дохідність, % 18.50 19.50 19.75 Середньозважена дохідність, % 18.50 19.50 19.75 Надходження до бюджету 452154018.86 1633749359.45 1085734869.79

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 92 Код випуску облігацій Первинне розміщення (Ном. в ін.вал. $ США) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. - Дата розміщення 23.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 24.05.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 4.80 Термінобігу (днів) 281 Дата погашення 29.02.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 215973000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 215973000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 215973000 Кількість поданих заявок, шт. 22 Кількість задоволених заявок, шт. .22 Максимальний рівень доходності облігацій, % 4.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.75 Встановлена дохідність, % 4.80 Середньозважена дохідність, % 4.80 Надходження до бюджету 208304148.77

Дані: Мінфін України