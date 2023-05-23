Reuters: Binance змішувала кошти клієнтів з активами компанії





Криптовалютна біржа Binance змішувала кошти клієнтів із активами на корпоративних рахунках компанії в 2020-2021 роках. Про це пише Reuters з посиланням на ознайомлені з питанням джерела.

Видання вказує, що це порушує правила США, які вимагають, щоб гроші клієнтів зберігалися окремо.

За словами одного з джерел, мова йде про мільярди доларів і «змішування» відбувалося майже щодня на рахунках біржі в Silvergate Bank.

У березні Silvergate Capital, яка є материнською компанією банку, оголосила про плани «згорнути операції» та добровільно ліквідувати його.

Reuters перевірило банківські записи і виявило, що як мінімум 10 лютого 2021 року Binance змішала $20 млн з корпоративного рахунку з $15 млн з рахунку, на який надходили гроші клієнтів.

Представники біржі заперечили таку інформацію. За словами речника Binance, на рахунки потрапляли гроші, які клієнти вносили за придбання стейблкоїну BUSD, привʼязаного до долара США.

«Цей процес був точно таким же, як покупка продукту в Amazon», - сказав речник Бред Джаффе.

Втім, Reuters зазначає, що з кінця 2020 року та протягом 2021 року на сайті Binance повідомлялося, що їхні перекази в доларах є «депозитами», які будуть «зараховані» на їхні рахунки у формі BUSD.

Дані: Reuters.

Silvergate і Binance

Записи за 2019-2021 роки, з якими ознайомився Reuters, а також інтерв'ю з колишніми інсайдерами демонструють, що Binance використовувала Silvergate Bank як основний банк для фінансових операцій.

Згідно з банківськими документами, доходи біржі надходили на рахунок у Silvergate, який належав холдингової компанії Binance Holdings на Кайманових островах. Кошти клієнтів у доларах надходили на рахунок фірми на Сейшельських островах під назвою Key Vision Development, яка контролювалася головою Binance Чанпенг Чжао.

За словами джерел Reuters, Binance повідомила Silvergate, що рахунок Key Vision призначений для доларових депозитів від клієнтів за межами США.

Видання з посиланням на джерела та банківські записи за лютий 2021 року заявило, що Binance змішала гроші клієнтів і доходи компанії на третьому рахунку у Silvergate, що належить фірмі на Кайманових островах, контрольованій Чжао.

За словами знайомою із ситуацією особи, Binance конвертувала кошти з цього третього рахунку в BUSD.

Колишні співробітники регуляторних органів повідомили, що переміщення грошей між рахунками та конвертація в криптоактив могло дозволити Binance захистити кошти від податкових органів у країнах, де вона працює.

Раніше Reuters повідомляло, що Binance переказала $400 млн з акаунту американського підрозділу на рахунок компанії Merit Peak у 2021 році, директором якої також вказаний Чжао.

«Binance Holdings, Key Vision і Merit Peak сформували ядро ​​фінансової мережі глобальної біржі», - зазначає агентство.

Нагадаємо, у березні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США подала до суду на Binance та Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі. Останній назвав позов «несподіваним і невтішним».



