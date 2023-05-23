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«Ми не прив’язані до календаря». Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень

16:55 23.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів про перспективи скасування валютних обмежень. Зараз регулятор зосереджений на створенні передумов, щоб поступово повертатися до ринкових засад курсоутворення, сказав Пишний в ефірі телеканалу "Рада".

"Ми не прив'язані до календаря подій, ми прив'язані до створення необхідних передумов", - наголосив голова НБУ.

Поверненню до ринкового курсу нині, зокрема, сприяє зниження інфляції та зростання привабливості гривневих заощаджень.

"Інфляція у квітні сповільнилася нижче 18%. Банки пропонують практично таку саму ставку за депозитами. Це дає змогу відчувати впевненість, що ваші заощадження не знецінюються, і вам не треба в момент, коли НБУ зніме адміністративні обмеження, витягувати свою гривню і бігти на готівковий валютний ринок для того, щоб її конвертувати. Навіщо? Адже вона працює", - пояснив Пишний.

Він також відзначив стабільну ситуацію на валютному ринку.

"У серпні 2022 року різниця між офіційним обмінним курсом та готівковим була майже 25%. Яка зараз? 2%. Ми прибрали з ринку схеми, які генерували "темний попит". Зокрема ми привели у відповідність умови функціонування грального бізнесу, який формував абсолютно непродуктивний попит на валюту", - зазначив голова НБУ.

Пишний додав, що НБУ насамперед переглядатиме ті обмеження, пом'якшення яких дасть змогу забезпечити приплив капіталу в країну. Максимальний режим сприяння матимуть нові кредити та інвестиції.

Нацбанк відмовився від гнучкого валютного курсу задля контролю інфляції. Фіксація офіційного обмінного курсу та введення жорстких адмінобмежень з початку повномасштабного вторгнення дали змогу уникнути відпливу капіталу, взяти інфляцію під контроль та забезпечити ресурсами потреби України, пов'язані з обороною.

Це також дало змогу зберегти золотовалютні резерви на прийнятному рівні і згодом завдяки міжнародній фінансовій допомозі наповнювати їх. Станом на початок травня міжнародні резерви України перебувають на історичному максимумі за 11 останніх років - майже $36 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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