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АНАЛІТИКА

Частка євро у торгівельних розрахунках України поступово збільшується

15:55 23.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Україна географічно перебуває у зоні євро, тому це вигідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.

"Наша економіка, якщо подивитися експорт-імпорт, мігрує в єврозону. Це відбулося раніше, ніж ми стали кандидатом в члени ЄС, це почалося, коли ми почали активніше припиняти зв'язки з країною-агресором", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що Україна знаходиться в єврозоні географічно. "Це для нас ближче, це для нас зрозуміло, це логістично нам зручно, тому економіка з точки зору торгівельних операцій туди вже мігрує і буде мігрувати".

За її словами, Україна має великий потенціал торгівлі з країнами ЄС, який проявиться після перемоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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