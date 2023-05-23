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Європейські фондові індекси слабшають, оскільки результати PMI у виробничому секторі розчаровують

12:20 23.05.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки у вівторок знизилися через невизначеність, пов'язану з переговорами про стелю боргу США, а також через огляди європейського виробничого сектору, що розчаровують.

О 03:30 за східним часом (07:30 за Грінвічем) ф'ючерсний контракт DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, ф'ючерс CAC 40 у Франції торгувався на 0,4% нижче, а ф'ючерсний контракт FTSE 100 у Великій Британії впав на 0 2%.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що виробничий сектор Франції залишається в занепаді, тоді як індекс ділової активності в секторі послуг знизився порівняно з квітневими рівнями, залишаючись при цьому на території зростання.

Настрої у важливому виробничому секторі Німеччини також погіршилися у травні: його PMI впав із 44,5 до 42,9, але сильний результат у сфері послуг сприяв зростанню його складового PMI.

Найкраще, ніж очікувалося, дослідження PMI допомогло підвищити настрої у квітні, але ця впевненість виснажується, оскільки Європейський центральний банк продовжує боротьбу з інфляцією з можливим подальшим посиленням грошово-кредитної політики.

ЄЦБ все ще необхідно підвищити відсоткові ставки, щоб знизити інфляцію до середньострокової мети 2%, заявив у понеділок політик ЄЦБ Пабло Ернандес де Кос.

Також враховується те, що президент США Джо Байден і спікер палати представників Кевін Маккарті завершили обговорення пізно ввечері в понеділок, так і не домовившись про те, як підняти стелю боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів.

У ході переговорів з'явилися деякі натяки на прогрес: Маккарті сказав, що зустріч була «продуктивною», але залишилося менше двох тижнів до можливого першого в історії дефолту уряду США, який схвилює фінансові ринки і, ймовірно, призведе до глобальної рецесії.

Акції Julius Baer впали на 8% після того, як швейцарський менеджер з управління активами зміг повідомити лише про скромні притоки грошей після повільного початку року, щосили намагаючись скористатися поглинанням UBS проблемного конкурента Credit Suisse.
За матеріалами: investing.com
 

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