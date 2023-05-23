Ціни на золото та мідь знижуються, оскільки переговори про стелю боргу продовжуються

Ціни на золото впали у вівторок, звівши нанівець короткочасне відновлення, оскільки ринки, як і раніше, зосереджені на переговорах щодо підвищення ліміту витрат у США, тоді як мідь стабілізувалася після різкого зниження на останніх сесіях.

Позитивні коментарі законодавців-демократів і республіканців з приводу укладання потенційної угоди також обмежували попит на жовтий метал як притулок, оскільки речник палати представників Кевін Маккарті заявив, що дефолт США малоймовірний.

Золото не отримало особливої підтримки минулого тижня, оскільки невизначеність щодо стелі боргу проникла на ринки, хоча значна доза фіксації прибутку знизила жовтий метал із рекордних максимумів, досягнутих раніше у травні.

Спотове золото впало на 0,1% до 1970,45 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1972,25 доларів за унцію до 20:32 за східним часом (00:32 за Грінвічем).

Ціни на інші дорогоцінні метали також знизилися, при цьому ф'ючерси на платину та срібло впали в діапазоні від флету до мінімуму.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в понеділок, але торгувалися близько семимісячного мінімуму, оскільки невизначеність щодо стелі боргу і побоювання щодо глобальної рецесії вплинули на останніх сесіях.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,6822 за фунт. Червоний метал у травні торгувався зі зниженням більш ніж на 5% після того, як ряд економічних даних, що розчаровують, з Китаю вказав на слабкі перспективи попиту на мідь.

В останні тижні побоювання щодо уповільнення економічного зростання вплинули на ціни на промислові метали, оскільки слабкі дані зі США та Китаю продовжували надходити.

Стійкість долара також вплинула на ціни на метали: долар зміцнився на останніх сесіях, оскільки ринки зробили ставку на те, що відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу.

Ф'ючерси на ФРС показують, що хоча трейдери готуються до паузи в циклі підвищення ставок Федеральною резервною системою в червні, вони також знижують свої очікування щодо будь-якого зниження ставок цього року. ФРС значною мірою применшила будь-яку можливість зниження ставки цього року.

Перспектива високих відсоткових ставок США не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, як-от метали, враховуючи, що це збільшує альтернативні витрати інвестування у них. Ця тенденція вплинула на ціни на метали до 2022 року, особливо через різке зростання процентних ставок у США.

Цього тижня основна увага тепер зосереджена на економічних показниках США, а також на протоколі травневого засідання ФРС, яке має відбутися у середу. Ринки стежитимуть за будь-якими ознаками того, що ФРС планує припинити цикл підвищення ставок у червні.