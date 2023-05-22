Європейські акції змішані. Переговори про борг США, результати Ryanair у центрі уваги

У понеділок європейські фондові ринки торгуються різноспрямовано: інвестори виявляють обережність, оскільки переговори про можливе підвищення стелі держборгу США продовжуються.

О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) ф'ючерсний контракт DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, ф'ючерсний контракт CAC 40 у Франції впав на 0,2%, а ф'ючерсний контракт FTSE 100 у Великій Британії впав на 0 1%.

Макроекономічний календар Європи сьогодні досить слабкий, головними подіями якого є травневі дані щодо споживчої довіри єврозони та виступи представників Європейського центрального банку Луїса де Гіндоса та Філіпа Лейна.

Маючи це на увазі, активність, ймовірно, буде обмежена, оскільки інвестори чекають на новини з Вашингтона про переговори, щоб уникнути дефолту США.

Президент Джо Байден має зустрітися зі спікером Палати представників-республіканцем Кевіном Маккарті пізніше у понеділок, щоб спробувати відновити обговорення після того, як республіканські переговірники несподівано відмовилися від переговорів щодо стелі боргу у п'ятницю.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен повторила на вихідних, що 1 червня залишається «крайнім терміном» для підвищення ліміту федерального боргу, і доведеться зробити важкий вибір, якщо Конгресу не вдасться підняти стелю боргу у розмірі 31,4 трлн доларів до цієї дати.

Деякі позитивні новини з'явилися після саміту G7 у Японії минулими вихідними, оскільки Байден сказав, що очікує на поліпшення відносин між США та Пекіном «дуже скоро».

Це може призвести до того, що іноземні інвестори повернуться до Китаю, допомагаючи великому експортному ринку, який бореться із відновленням економіки після COVID.

У Європі дані показали, що у 2022 році іноземні інвестиції в Німеччині залишалися стабільними, незважаючи на складну економічну ситуацію, згідно з даними агентства економічного розвитку країни.

Що стосується корпоративних новин, Ryanair повідомила про майже рекордний прибуток за рік. Ірландська авіакомпанія, найбільша в Європі за кількістю пасажирів, висловила обережний оптимізм щодо того, що прибуток трохи зросте в наступні 12 місяців.

Акції NatWest Group зросли на 0,7% після того, як британський державний банк оголосив про плани викупити свої акції на суму 1,3 млрд. фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2431 долара США), скоротивши частку держави до 38,69%. з приблизно 41,4%. Він наближається до приватної власності через 15 років після того, як його врятували від світової фінансової кризи.