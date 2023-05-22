Азіатські фондові індекси різноспрямовані на тлі американо-китайського оптимізму та проблем зі стелею боргу

Більшість азіатських акцій у понеділок були різноспрямованими, оскільки оптимізм щодо потенційного поліпшення відносин між США та Китаєм був значною мірою нівельований невизначеністю щодо підвищення стелі держборгу США, оскільки переговори щодо запобігання дефолту тривали.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,1% та 0,4% відповідно, тоді як китайські акції, зареєстровані в Гонконгу, підштовхнули індекс Hang Seng на 1,3%.

Президент Джо Байден заявив під час саміту «Великої сімки» в Японії, що очікує покращення відносин між США та Пекіном «дуже скоро» і що «Велика сімка» також ухвалила рішення про єдиний підхід до Китаю.

Його коментарі дещо покращили ставлення до китайських ринків, які оговталися від втрат два тижня поспіль після низки економічних показників за квітень, що розчаровують.

Поліпшення китайсько-американських відносин може залучити іноземних інвесторів назад до Китаю, пропонуючи країні таке необхідне джерело капіталу, оскільки вона бореться з відновленням економіки після COVID.

Народний банк Китаю в понеділок зберіг базову ставку за кредитами на рівні близького до історичного мінімуму, але уповільнення зростання в країні призвело до того, що цьогорічні ринки готуються до можливого зниження.

Інші фондові ринки, відкриті для Китаю, також зросли, причому південнокорейський KOSPI виріс на 1%.

Але ширші азіатські ринки були неоднозначними, оскільки законодавці США наголосили на незначному прогресі в досягненні угоди про підвищення стелі боргу. Байден має намір продовжити переговори із законодавцями-республіканцями сьогодні.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3%, а зважений тайванський індекс втратив 0,1%.

Японські Nikkei 225 і TOPIX виросли приблизно на 0,1% кожен, вагаючись близько більш ніж 30-річного максимуму після зіркового ралі за останні два тижні. Але в даний час зростання, схоже, вичерпується, оскільки дані про замовлення на машинне обладнання виявилися слабшими, ніж очікувалося, що вказує на слабкість у ключовому виробничому секторі Японії.

Таїландський індекс SET впав на 1% і став найгіршим показником серед своїх азіатських аналогів за день, оскільки ринки очікували на формування нового уряду після того, як продемократична опозиція несподівано перемогла діючий блок, який підтримували військові, на виборах, що відбулися минулого тижня.

Зростання побоювання з приводу дефолту США, який може мати тяжкі наслідки для світової економіки, вразили азіатські ринки в цілому. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що уряд має укласти угоду в середині червня.

Ф'ючерси на американські акції також були значною мірою приглушені в очікуванні нових сигналів угоди.