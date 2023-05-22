Долар заспокоївся після поновлення переговорів щодо стелі боргу

Долар був стабільний по відношенню до євро та єни в понеділок, оскільки переговори щодо стелі боргу США мають відновитися, а також після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що він виступає за поступовий підхід, коли мова про майбутні політичні кроки.

Долар США знизився на 0,1% до 137,85 єни на початку тижня після шестиденної виграшної серії у п'ятницю, відступивши від шестимісячного піку.

Євро трохи змінився до рівня $1,0805, досягнувши у п'ятницю семитижневого мінімуму $1,0760.

Інвестори тепер чекають на ключову зустріч між президентом США Джо Байденом і спікером республіканської Палати представників Кевіном Маккарті, щоб обговорити в понеділок стелю боргу після телефонного дзвінка в неділю, яку обидві сторони назвали позитивною.

Аналітики кажуть, що оптимізм щодо ліміту боргу підтримує долар.

"У п'ятницю сталася невелика невдача, але після вихідних оптимізму стало трохи більше", - сказав Франческо Пезоле, валютний стратег ING, посилаючись на телефонну розмову між Байденом та Маккарті.

«Ринки бачать угоду щодо ліміту боргу, і в той же час ФРС чинить опір зниженню ставок, що зрештою позитивно позначається на доларі».

Голова ФРС Пауелл заявив у п'ятницю на конференції центрального банку у Вашингтоні, що жорсткіші умови кредитування означають, що «наша облікова ставка, можливо, не повинна підвищуватися так сильно, як це було б у іншому випадку для досягнення наших цілей», хоча він повторив , що рішення ухвалюватимуться «від зустрічі до зустрічі».

"Зрештою, висновок Пауелла полягає в тому, що якщо дані свідчатимуть про необхідність більш жорсткої політики, я не думаю, що Пауелл буде проти", - сказав Песоле з ING.

Трейдери ринку скоротили ставки на підвищення 14 червня приблизно до 17%.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести інших основних валют, зріс на 0,2% до 103,20, коливаючись значно нижче за максимум минулого тижня у 103,63, рівня, який востаннє спостерігався 20 березня.

Стратег Westpac Шон Келлоу прогнозує, що індекс може впасти до 101 найближчими днями або тижнями, «особливо враховуючи рішучість ЄЦБ щодо інфляції».

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у п'ятницю, що чиновники мають «пристебнутись» до «стійко високих процентних ставок», щоб досягти цільової ціни.

Фунт стерлінгів упав на 0,2% до 1,2425 долара після досягнення тритижневого мінімуму 1,2392 долара в четвер.

Австралієць упав на 0,3% до 0,6631 долара.

Китайський юань ослаб до 7,0435 за долар на офшорних торгах, відкотившись до п'ятничного шестимісячного мінімуму 7,0750.

Валюта перебуває під тиском через зростання ознак того, що відновлення країни після COVID, можливо, вже йде на спад, але в п'ятницю вона отримала деякий перепочинок після того, як Народний банк Китаю пообіцяв приборкати значні коливання обмінного курсу.

«Незважаючи на ці попередження, НБК може надати перевагу короткостроковій неефективності юаня... щоб забезпечити певний стимул», - написав у замітці стратег TD Securities Мітул Котеча.

«Загалом, незважаючи на те, що ринки тепер можуть трохи побоюватися зниження CNY, ми думаємо, що в короткостроковій перспективі CNY значною мірою слідуватиме за доларом США».