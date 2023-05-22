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Золото стабілізувалося нижче 2000 доларів, оскільки переговори про стелю боргу продовжуються, у центрі уваги ФРС
07:20 22.05.2023 |
Ціни на золото мало змінилися на початку торгів у понеділок, оскільки ринки очікували подальших переговорів між законодавцями США щодо підвищення стелі боргу, при цьому увага також залишалася на грошово-кредитній політиці після неоднозначних сигналів від Федеральної резервної системи.
Президент Джо Байден і речник палати представників Кевін Маккарті планують продовжити переговори про запобігання дефолту США сьогодні, після того, як переговори не привели до угоди минулого тижня.
Але минулого тижня на золото не було попиту як на прихісток, а ціни різко впали нижче за рівень 2000 доларів, оскільки низка яструбиних коментарів з боку представників ФРС показала, що ринки готуються до потенційного подальшого підвищення процентних ставок центральним банком.
Це було дещо компенсовано помірно голубиними заявами голови ФРС Джерома Пауелла, який сказав, що з огляду на суттєве посилення кредитних умов у США цього року ФРС, можливо, не доведеться так сильно підвищувати ставки. Його коментарі спровокували відскок золота в п'ятницю, хоча жовтий метал все ж таки завершив тиждень зі зниженням майже на 2%.
Спотове золото о 21:44 за східним часом (1:44 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні $1977,80 за унцію на початку торгів у понеділок, тоді як ф'ючерси на золото трималися на рівні $1980,50 за унцію. Очікується, що найближчими днями жовтий метал торгуватиметься в такому діапазоні принаймні доти, доки ринки не отримають більше сигналів про стелю боргу та грошово-кредитну політику.
Інші члени ФРС мають виступити пізніше у понеділок, а протокол травневого засідання ФРС має бути готовим пізніше цього тижня.
Дані щодо виробничої активності за травень також мають бути надані пізніше цього тижня і, як очікується, дадуть більше інформації про найбільшу економіку світу, оскільки зростання уповільнюється на тлі підвищення відсоткових ставок та високої інфляції.
Очікується, що золото виграє від збільшення попиту на активи "тихої гавані" наприкінці цього року, особливо на тлі погіршення економічної ситуації у США. Ринки також готуються до паузи у циклі підвищення ставок ФРС до червня, що може спричинити посилення підтримки жовтого металу.
Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок стабілізувалися після падіння минулого тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2%.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до 3,7060 долара за фунт і торгуються близько шестимісячного мінімуму після різких втрат за останні три тижні.
Ознаки уповільнення економічного підйому в Китаї негативно вплинули на червоний метал, оскільки ринки очікують слабкішого, ніж очікувалося, відновлення попиту цього року. Китай є найбільшим у світі імпортером міді.
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