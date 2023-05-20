Чистий продаж НБУ в третій тиждень травня знизився до $380,4 млн.

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився у третій тиждень травня до $380,4 млн з $535,7 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 15 по 19 травня 2023 року купівля ним валюти знизилася до $11,6 млн із $16,5 млн, тоді як продаж - до $392,0 млн із $552,2 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав на 0,25 грн - близько 37,45 грн/$1.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $108,9 млн, тоді як продав $9 млрд 836,3 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку у квітні знизився п'ятий місяць поспіль - до $1,37 млрд порівняно з $1,67 млрд у березні та $3,16 млрд у грудні, що стало мінімальним значенням з початку війни.

У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за квітень зросли на 13%, або на $4,07 млрд. - до $35,94 млрд.

З початку травня чисті інтервенції Нацбанку становили $1,17 млрд.