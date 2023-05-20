Кабмін удосконалив програму надання мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу

Уряд України розширив напрями використання мікрогрантів, що надаються за програмою "Власна справа" для започаткування або розвитку бізнесу, та збільшив терміни для отримувачів на укладання угоди про надання коштів і відкриття банківського рахунку.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 19 травня.

Зокрема, рішенням уряду передбачено:

* розширення переліку напрямів використання коштів мікрогранту - отримувачі зможуть придбати за них транспортні засоби, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності;

* збільшення строків з 15 до 20 робочих днів, впродовж яких особа, визнана переможцем грантової програми, має зареєструвати ФОП, якщо вона не є підприємцем, а також укласти договір про надання мікрогранту й відкрити рахунок в банку для зарахування коштів;

* першочергове працевлаштування офіційно зареєстрованих безробітних на створені згідно з умовами надання мікрогранту робочі місця - після підписання угоди про надання мікрогранту Державний центр зайнятості інформує підприємця про наявність потрібних йому відповідних кандидатів серед зареєстрованих безробітних, у разі їх відсутності комплектування робочих місць здійснюється підприємцем самостійно. А також першочергове заміщення звільненого працівника особою з числа безробітних;

* повернення в повному обсязі мікрогранту державі в разі невиконання отримувачем обов'язкової умови договору надання мікрогранту щодо створення впродовж шести місяців 1-2 робочих місць (залежно від суми мікрогранту) та працевлаштування на них працівників;

* наслідки при розірванні договорору мікрогранту до завершення 3-річного строку реалізації проєкту, у разі якщо отримувач гранту впродовж трьох років сплатив податків та зборів менше, ніж сума мікрогранту, у випадку реорганізації чи ліквідації суб'єкта господарювання, який отримав мікрогрант.

"Грантова програма "Власна справа" є найбільш затребуваною серед українців, які хочуть відкрити або розвивати свій бізнес. Фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту до 250 тис. грн отримали вже понад 4 тис. підприємців на загальну суму 1 млрд грн", - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд України розширив напрями використання мікрогрантів, що надаються за програмою "Власна справа" для започаткування або розвитку бізнесу, та збільшив терміни для отримувачів на укладання угоди про надання коштів і відкриття банківського рахунку.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 19 травня.

Зокрема, рішенням уряду передбачено:

розширення переліку напрямів використання коштів мікрогранту - отримувачі зможуть придбати за них транспортні засоби, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності;

збільшення строків з 15 до 20 робочих днів, впродовж яких особа, визнана переможцем грантової програми, має зареєструвати ФОП, якщо вона не є підприємцем, а також укласти договір про надання мікрогранту й відкрити рахунок в банку для зарахування коштів;

першочергове працевлаштування офіційно зареєстрованих безробітних на створені згідно з умовами надання мікрогранту робочі місця - після підписання угоди про надання мікрогранту Державний центр зайнятості інформує підприємця про наявність потрібних йому відповідних кандидатів серед зареєстрованих безробітних, у разі їх відсутності комплектування робочих місць здійснюється підприємцем самостійно. А також першочергове заміщення звільненого працівника особою з числа безробітних;

повернення в повному обсязі мікрогранту державі в разі невиконання отримувачем обов'язкової умови договору надання мікрогранту щодо створення впродовж шести місяців 1-2 робочих місць (залежно від суми мікрогранту) та працевлаштування на них працівників;

наслідки при розірванні договорору мікрогранту до завершення 3-річного строку реалізації проєкту, у разі якщо отримувач гранту впродовж трьох років сплатив податків та зборів менше, ніж сума мікрогранту, у випадку реорганізації чи ліквідації суб'єкта господарювання, який отримав мікрогрант.

"Грантова програма "Власна справа" є найбільш затребуваною серед українців, які хочуть відкрити або розвивати свій бізнес. Фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту до 250 тис. грн отримали вже понад 4 тис. підприємців на загальну суму 1 млрд грн", - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.