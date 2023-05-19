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Нацбанк уточнив порядок виведення за кордон відсотків за ОВДП іноземними інвесторами

19:47 19.05.2023 |

Фінанси

 

Національний банк продовжив пом'якшувати валютні обмеження у сфері страхування та врегулював порядок проведення операцій, пов'язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як ідеться в повідомленні Нацбанку, страховики зможуть здійснювати страхові виплати на користь нерезидентів, а також повернення страхових платежів на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), що були отримані страховиками після 24 лютого 2022 року, в тому числі за наявності відповідних судових рішень.

Наразі вже є дозволеними операції зі здійснення страхових виплат:

* іноземним ядерним пулам, які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий пул";
* за договорами міжнародного страхування "Зелена картка";
* за договорами особистого страхування, іншого ніж страхування життя, на лікування в медичних закладах іноземної держави, транспортування хворих, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (включаючи транспортні витрати та витрати на поховання);
* за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон.

Крім того, Національний банк розблоковує валютні операції з оплати страховиками членських внесків до міжнародних організацій та міжнародних об'єднань страховиків. Моторне (транспортне) страхове бюро України також зможе здійснювати валютні операції для сплати членських внесків до Ради бюро Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Для можливості репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, встановлено додаткову вимогу щодо мінімального безперервного строку володіння інвестором цим ОВДП не менше останніх 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків. Це сприятиме запобіганню передчасної репатріації інвестицій іноземними інвесторами.

Нагадаємо, що Національний банк запровадив можливість репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, з метою створити стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти на первинному ринку ОВДП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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