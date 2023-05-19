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НБУ розробляє дорожню карту послаблення валютних обмежень
14:00 19.05.2023 |
Вона стане одним із елементів стратегії валютно-курсової політики, підготовку якої планується завершити до кінця червня 2023 року в рамках домовленостей з МВФ, повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Дорожня карта визначатиме пріоритетність пом'якшення валютних обмежень, ураховуючи баланс переваг та недоліків від їх застосування. Насамперед послаблюватимуться ті обмеження, що найбільше викривлюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності", - зазначається у повідомленні.
Спочатку Нацбанк планує вжити заходів, які спрямовані на мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень за торговими операціями, а також заходи зі сприяння надходження нових позик та інвестицій.
Решта обмежень, які пов'язані з питаннями торгового фінансування та валютних ризиків банків, а також послаблення обмежень за капітальними операціями, пом'якшуватимуть на наступних етапах валютної лібералізації.
Нацбанк наголошує, що пом'якшення валютних обмежень відбуватиметься поступово та без прив'язки до конкретних дат, з урахуванням макроекономічних передумов та аналізу впливу таких кроків на валютний ринок та економіку.
"Ми свідомі того, що адміністративні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію. Наразі бізнес потребує "валютного кисню" для ще більшої адаптивності та розвитку. Водночас воєнні ризики залишаються вагомими, а валютні ресурси - обмеженими. Ми ухвалюватимемо рішення про послаблення тих чи інших валютних обмежень, зважаючи на те, яку додану вартість це матиме для української економіки", - прокоментував голова Нацбанку Андрій Пишний.
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