Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ розробляє дорожню карту послаблення валютних обмежень

14:00 19.05.2023 |

Фінанси

 

Вона стане одним із елементів стратегії валютно-курсової політики, підготовку якої планується завершити до кінця червня 2023 року в рамках домовленостей з МВФ, повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Дорожня карта визначатиме пріоритетність пом'якшення валютних обмежень, ураховуючи баланс переваг та недоліків від їх застосування. Насамперед послаблюватимуться ті обмеження, що найбільше викривлюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності", - зазначається у повідомленні.

Спочатку Нацбанк планує вжити заходів, які спрямовані на мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень за торговими операціями, а також заходи зі сприяння надходження нових позик та інвестицій.

Решта обмежень, які пов'язані з питаннями торгового фінансування та валютних ризиків банків, а також послаблення обмежень за капітальними операціями, пом'якшуватимуть на наступних етапах валютної лібералізації.

Нацбанк наголошує, що пом'якшення валютних обмежень відбуватиметься поступово та без прив'язки до конкретних дат, з урахуванням макроекономічних передумов та аналізу впливу таких кроків на валютний ринок та економіку.

"Ми свідомі того, що адміністративні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію. Наразі бізнес потребує "валютного кисню" для ще більшої адаптивності та розвитку. Водночас воєнні ризики залишаються вагомими, а валютні ресурси - обмеженими. Ми ухвалюватимемо рішення про послаблення тих чи інших валютних обмежень, зважаючи на те, яку додану вартість це матиме для української економіки", - прокоментував голова Нацбанку Андрій Пишний.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5471
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес