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Вартість кредитів майже стабілізувалася
12:42 19.05.2023 |
Упродовж кварталу I кварталу 2023 року ставки за споживчими кредитами фізичним особам коливалися в середньому близько 30% річних, за кредитами суб'єктам господарювання - близько 20% річних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
За даними НБУ, трохи вищими ставки були за кредитами великим підприємствам як таким, що генерують вищий ризик концентрації для банку та не підпадають під обмеження програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Обсяг чистих гривневих кредитів суб'єктам господарювання знизився на 4,8% за І квартал. Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в ПриватБанку та іноземних банках - на 8,4% та 6,2%.
Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9%.
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