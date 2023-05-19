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Європейські фондові ринки торгувалися з підвищенням, чому сприяв глобальний оптимізм щодо того, що дефолту США вдасться уникнути
12:03 19.05.2023 |
О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,3%, тоді як FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,3%, а CAC 40 у Франції зріс на 0 4%.
Це зростання послідувало за тим, як індекси S&P 500 і Nasdaq Composite закрилися на найвищих рівнях із серпня 2022 року на Волл-стріт, а японський Nikkei 225 виріс до найвищого рівня з 1990 року.
Старший республіканець у Конгресі США Кевін Маккарті висловив у четвер впевненість у тому, що в найближчому майбутньому може бути досягнуто згоди про підняття стелі боргу США і, таким чином, запобігання дефолту країни за своїми зобов'язаннями.
П'ятниця була відносно спокійною з точки зору корпоративних результатів, але акції Smiths Group зросли на 0,8% після того, як британська інженерна група підвищила свій прогноз щодо виручки на 2023 рік після повідомлення сильних результатів за третій квартал.
Перший квартал був відносно сильним для значної частини великих європейських компаній. На даний момент близько половини компаній зі списку STOXX 600 представили результати за перший квартал, а дві третини з них перевершили оцінки.
Тим не менш, цілком імовірно, що попереду ще більше труднощів, оскільки споживачі, які мають брак коштів, скорочують свої витрати, а відносно стабільна корпоративна маржа в першому кварталі опиняється під тиском.
Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки на початку цього місяця, і подальші підвищення здаються ймовірними, а віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив у четвер, що особливо стурбований прискоренням інфляції у сфері послуг.
Ціни виробників у Німеччині зросли у квітні на 0,3%, як показали дані раніше у п'ятницю, річне зростання склало 4,1%, що більш ніж удвічі перевищує цільовий рівень інфляції ЄЦБ.
Інвестори також стежитимуть за розвитком подій на зустрічі G7 у Японії, яка продовжиться у вихідні дні.
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