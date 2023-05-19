Долар підтримується яструбиними очікуваннями ФРС та боргової угоди

Долар у п'ятницю зміцнився майже до шестимісячного піку щодо єни на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США, оскільки оптимізм з приводу переговорів щодо стелі боргу у Вашингтоні підвищив очікування вищих процентних ставок на більш тривалий термін.

Президент Джо Байден і високопосадовець у Конгресі США Кевін Маккарті раніше цього тижня підкреслили свою рішучість найближчим часом укласти угоду, щоб підняти стелю державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів. Є надія на завершення угоди після того, як Байден повернеться з зустрічі Великої сімки в Японії в неділю.

Ця новина допомогла заспокоїти побоювання щодо безпрецедентного та економічно катастрофічного дефолту щодо американського боргу, змусивши ринки переглянути свої очікування щодо того, куди можуть піти відсоткові ставки у США.

У той же час дані, що вказують на все ще напружену ситуацію на ринку праці, коли кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, скоротилася минулого тижня більше, ніж очікувалося, також посилили очікування, що Федеральна резервна система може провести ще одне підвищення ставки наступного місяця у межах спроб приборкати інфляцію.

Два політики ФРС також заявили у четвер, що інфляція в США не виглядає так, ніби вона остигає досить швидко, щоб дозволити ФРС призупинити свою кампанію щодо підвищення процентної ставки.

Долар залишався підвищеним на початку торгів в Азії в п'ятницю і востаннє коштував 138,40 єни, піднявшись майже до шестимісячного максимуму в 138,75 єни на попередній сесії.

Долар очікує на тижневий приріст майже на 2% до японської валюти, найбільший з лютого.

Так само індекс долара США востаннє знаходився на позначці 103,46, наблизившись до двомісячним максимумом четверга 103,63, і моє зростання другий тиждень поспіль більш ніж на 0,7%.

"Оптимізм з приводу стелі боргу (переговори) сприяв переоцінці ФРС ... той факт, що (угода) ефективно усуне велике навантаження на економіку", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в National Australia Bank.

"Це усуває одну перешкоду для того, щоб ФРС продовжувала підвищувати ставки".

Згідно з CME FedWatch tool, грошові ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що ФРС може підвищити ставки ще на 25 базисних пунктів наступного місяця, з ймовірністю 39%, порівняно з ймовірністю лише близько 10% тиждень тому.

Трейдери також скоригували очікування щодо масштабів зниження ставок, очікуваних наприкінці цього року: до грудня ставки становитимуть трохи більше ніж 4,6%.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла на тлі яструбиної переоцінки ФРС і на тлі зростання схильності до ризику. Прибутковість зростає, коли ціни на облігації падають.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, востаннє становила 4,2581%, відійшовши від мінімуму в 3,964% на початку тижня.

Прибутковість 10-річних облігацій востаннє становила 3,6476%, збільшившись цього тижня майже на 20 базисних пунктів.

Євро зріс на 0,06% до 1,0777 долара, але залишився поблизу двомісячного мінімуму попередньої сесії 1,07625 долара.

Стерлінг додав 0,05% до 1,2415 долара, впавши приблизно на 0,6% у четвер.

Австралійський долар піднявся на 0,17% до 0,6633 долара після зниження у четвер по відношенню до сильнішого долара та даних, що показують, що зайнятість в Австралії несподівано знизилася у квітні.

Споживчі ціни в Японії зросли на 3,4% у квітні порівняно з минулим роком, оскільки зростання цін розширилося, як показали дані в п'ятницю, що ставить під сумнів думку центрального банку про те, що інфляція сповільниться нижче за цільовий рівень у 2 % пізніше цього року, оскільки тиск із боку цін зникне.

«Я дійсно думаю, що цифри дійсно означають, що червневе та липневе засідання чекають на можливе коригування YCC», - сказав Аттрілл з NAB, маючи на увазі неоднозначну політику контролю кривої прибутковості Банку Японії.