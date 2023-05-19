Золото стабілізувалося після падіння нижче 2000 доларів, очікується виступ Пауелла

Ціни на золото в п'ятницю були стримані після різкого падіння нижче ключових рівнів цього тижня, оскільки покращення настроїв щодо боргової угоди США призвело до того, що трейдери позбулися активів "тихої гавані", і тепер основна увага приділяється більшій кількості сигналів про грошово-кредитну політику з боку ФРС.

Цього тижня жовтий метал впав нижче за ключовий рівень у 2000 доларів, подолавши основні рівні підтримки після того, як адміністрація Байдена висловила оптимізм щодо того, що цього тижня може бути досягнуто угоди про підняття стелі держборгу США.

Це спровокувало зростання більшості ризикованих активів через перспективу відсутності дефолтів у США. Долар також виріс до семитижневого піку, що ще більше вплинуло на ринки металів, зробивши покупки дорожчими для міжнародних покупців.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1958,99 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1961,40 доларів за унцію до 20:19 за східним часом (00:19 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися зі зниженням на 2,6-3% за тиждень, що стало їхнім гіршим падінням з кінця січня.

Яструбові коментарі представників ФРС також схвилювали ринки золота цього тижня, оскільки перспектива того, що відсоткові ставки в США залишаться на вищому рівні протягом тривалого часу, вказувала на збільшення альтернативних витрат на володіння нерентабельними активами.

Тепер основна увага приділяється панельній дискусії за участю голови ФРС Джерома Пауелла на конференції у Вашингтоні, округ Колумбія, для отримання додаткових сигналів щодо грошово-кредитної політики. Цього тижня спікери ФРС дійшли спільної думки, що інфляція залишається надто високою і що ФРС потрібно буде залишатися яструбиним, щоб знизити ціни, що може спричинити нові підвищення ставок.

Ф'ючерсні ціни фондів ФРС показують, що ринки все ще готуються до паузи підвищення ставок ФРС до червня. Оскільки ставки залишаються високими протягом тривалого часу, золото та інші дорогоцінні метали, ймовірно, залишаться під тиском.

Але жовтий метал може ще зрости цього року, особливо через погіршення економічних умов і в міру того, як ФРС зрештою зупиняє своє підвищення ставок. Швейцарський банк UBS, як і раніше, очікує, що до кінця року золото коштуватиме 2100 доларів за унцію.

Ціни на інші дорогоцінні метали стабілізувалися у п'ятницю, ф'ючерси на платину та срібло торгуються у вузькому діапазоні. Але обидва метали також мали втратити близько 2% кожен цього тижня.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю, але цього тижня вони мали знизитися на тлі погіршення настроїв щодо великого імпортера - Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,6975 за фунт і знизилися на 0,8% цього тижня, оскільки економічні дані з Китаю продовжували сигналізувати про уповільнення відновлення після COVID. Червоний метал програє п'ятий тиждень поспіль.