Надія на угоду зі стелеі боргу США надихнула інвесторів

Американські фондові індекси у четвер закрилися в плюсі другий день поспіль на тлі оптимізму, що зростає, щодо того, що угода про стелю боргу США може бути досягнуто протягом декількох днів, а дисконтний рітейлер Walmart Inc надає додаткову підтримку після оптимістичного прогнозу річних продажів.

Базовий індекс S&P 500 відновився після раннього зниження на новинах про те, що високопоставлений республіканець у Конгресі США Кевін Маккарті заявив, що угода щодо підвищення або припинення стелі боргу потенційно може бути досягнута вчасно, щоб провести голосування в Палаті представників наступного тижня.

У середу президент Джо Байден і Маккарті підтвердили свою мету найближчим часом укласти угоду, щоб підняти стелю федерального боргу на 31,4 трильйона доларів, і домовилися про переговори вже в неділю.

"Сьогодні і вчора мова дійсно йшла про деяке послаблення тиску зі стелі боргу, Маккарті знову виступив, висловивши деякий оптимізм, угода може бути укладена до кінця тижня, Палата представників може проголосувати за законопроект наступного тижня", - сказав Ентоні Саглімбене. головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 115,14 пунктів, або 0,34%, до 33 535,91 пунктів; S&P 500 додав 39,28 пунктів, або 0,94%, до 4198,05; а Nasdaq Composite додав 188,27 пунктів, або 1,51%, до 12 688,84 пунктів.

Акції Walmart зросли на 1,30% до $151,47 після того, як гігант роздрібної торгівлі повідомив про більш високий, ніж очікувалося, прибутки за перший квартал і підвищив прогноз продажів та прибутку на 2023 рік.

Стеля боргу відвернула увагу від невизначеності щодо позиції Федеральної резервної системи за процентними ставками.

Економічні дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня скоротилася більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим, що дає ФРС додаткову подушку безпеки для продовження підвищення ставок.

Останні дані вказують на деяке уповільнення економіки США після серії підвищення ставок ФРС для боротьби з високою інфляцією. Але коли ринок розраховує на зниження ставки до кінця року, коментарі представників ФРС припускають, що вони ще не готові знижувати або навіть припиняти підвищення ставок найближчим часом.

Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан та голова ФРС Філіп Джефферсон заявили у четвер, що економіка, схоже, не пом'якшується досить швидко, щоб центральний банк призупинив цикл підвищення ставок.

«Якщо ми отримаємо угоду про стелю боргу наприкінці тижня тут і видалимо це макроекономічне питання, у вас все ще буде засідання ФРС у червні, тепер це, ймовірно, живе засідання, яке ґрунтується на тому, що деякі політики говорили цього тижня. Так що це може бути проблемою, це може частково обмежити імпульс ринку», - сказав Саглімбене.

Незважаючи на чергове зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США, акції зростання зросли на 1,03%, чому сприяло зростання акцій Synopsys на 8,65% після результатів та прогнозу прибутку за другий квартал.

Акції Netflix Inc зросли на 9,22% після того, як компанія повідомила, що її нещодавно запущений рівень підтримки реклами сягнув майже 5 мільйонів активних користувачів на місяць.

Акції виробника мікросхем Micron Technology Inc зросли на 4,08%, оскільки компанія планує інвестувати до 500 мільярдів ієн (3,70 мільярда доларів) у Японії у нові чіпи протягом наступних кількох років.

Акції Take-Two Interactive Software Inc підскочили на 11,69%, перевершивши оцінки квартальних продажів.

Обсяг на біржах США становив 10,49 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,62 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,31 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,14 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 27 нових 52-тижневих максимумів та сім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 88 нових максимумів та 83 нових мінімуму.