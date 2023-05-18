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У FATF закликали країни G7 покласти край «беззаконню» у криптосекторі
16:52 18.05.2023 |
Президент Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) Раджа Кумар закликав представників держав «Великої сімки» імплементувати у повною мірою AML та CFT-рекомендації організації.
У своєму повідомленні під назвою «Кінець незаконному криптопростору» очільник FATF заявив, що країни по всьому світу впроваджують правила, пов'язані з протидією відмиванню коштів та фінансуванням тероризму. Однак «прогрес з імплементування вимог агентства щодо цифрових активів залишається відносно слабким».
«У 2019 році FATF поширила глобальні AML-стандарти на криптовалютний сектор. Втім, 73% держав, зокрема деякі з G20, впровадили ці правила лише частково або ще не почали контролювати цифрові активи. Цю неприйнятну ситуацію потрібно терміново вирішувати», - написав Кумар.
За підрахунками аналітиків, обсяг незаконних криптовалютних транзакцій складає до 15,4%. Представники FATF не згодні з цими даними і називають їх заниженими.
«Країни повинні терміново вжити заходів для того, щоб покласти край беззаконню у цьому просторі, який допомагає злочинцям, терористам та країнам-ізгоям користуватися цифровими активами», - підсумував президент FATF.
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