ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.05.23

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим МЗС Китаю. Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський.