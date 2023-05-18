Фінансові новини
- |
- 18.05.23
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції зростають, оскільки побоювання з приводу стелі боргу вщухають, Sony зміцнює Nikkei
08:35 18.05.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли в четвер, слідуючи за зростанням Волл-стріт на тлі оптимізму щодо того, що стеля держборгу США буде підвищена, тоді як зростання японського конгломерату Sony підняло Nikkei до 20-місячного максимуму.
Nikkei підскочив на 1,5%, головним чином завдяки майже 6% зростання акцій Sony Corp після того, як фірма заявила, що розглядає можливість виділення і лістингу свого фінансового підрозділу. Ігровий конгломерат заявив, що цей крок може відбутися протягом наступних трьох років, і що він розподілятиме акції нової фірми як дивіденди.
Більше, ніж очікувалося, падіння величезного торгового дефіциту Японії також сприяло настроям, що допомогло Nikkei продовжити свою переможну серію шосту сесію поспіль. Цього року індекс значно випередив свої азіатські аналоги, чому сприяв блискучий сезон звітності, стійкість японської економіки та голубині сигнали від Банку Японії.
Загалом азіатські ринки зросли, крокуючи за зростанням на Волл-стріт після того, як адміністрація Байдена заявила, що угода про підвищення стелі боргу США може бути досягнута вже цього тижня.
Це допомогло послабити побоювання щодо потенційного дефолту США щодо боргу, оскільки для політиків, які досягають угоди наближається крайній термін 1 червня.
Але зростання на азіатських ринках, як і раніше, стримувалося побоюваннями щодо уповільнення економічного зростання, особливо в Китаї.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% і 0,8% відповідно, перервавши втрати два дні поспіль після низки слабких економічних показників країни.
Останні дані свідчать про те, що відновлення економіки Китаю після COVID-19 видихається, що є поганою ознакою для азіатських ринків із високою торговельною залежністю від країни.
Проте зростання акцій технологічних компаній також допомогло азіатським ринкам. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 1,2% завдяки зростанню акцій Alibaba Group Holding Ltd на 3,2% напередодні звіту про доходи за перший квартал, який має бути опублікований сьогодні.
Акції також були підтримані Майклом Беррі з Big Short, який подвоїв свою частку в китайському гіганті електронної комерції, зробивши ставку на те, що фірма отримає велику вигоду від відкриття Китаю цього року.
Інші технологічні індекси також зросли: південнокорейський KOSPI зріс на 0,5%, а зважений тайванський індекс зріс на 1,1%.
Австралійський індекс ASX 200 додав 0,5% після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ринку праці породили надії на те, що Резервний банк призупинить підвищення процентних ставок у майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами - Politico
ТОП-НОВИНИ
|Саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського
|Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
|Ердоган заявив про продовження «зернової угоди» на два місяці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азіатські акції зростають, оскільки побоювання з приводу стелі боргу вщухають, Sony зміцнює Nikkei
|Долар зміцнюється на оптимізмі з приводу переговорів щодо стелі боргу США
|Золото тримається на плаву напередодні сигналів ФРС, мідь відірвалася від 5-місячного мінімуму
|Індекси Волл-стріт зростли на оптимізмі з приводу стелі боргу та відновленні регіональних банків
|Британські законодавці запропонували регулювати криптоіндустрію як гемблінг
|Швейцарське страхове агентство SERV може розпочати роботу з Україною у 2024 р.
Бізнес
|Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами
|Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT