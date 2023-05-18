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АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають, оскільки побоювання з приводу стелі боргу вщухають, Sony зміцнює Nikkei

08:35 18.05.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових ринків зросли в четвер, слідуючи за зростанням Волл-стріт на тлі оптимізму щодо того, що стеля держборгу США буде підвищена, тоді як зростання японського конгломерату Sony підняло Nikkei до 20-місячного максимуму.

Nikkei підскочив на 1,5%, головним чином завдяки майже 6% зростання акцій Sony Corp після того, як фірма заявила, що розглядає можливість виділення і лістингу свого фінансового підрозділу. Ігровий конгломерат заявив, що цей крок може відбутися протягом наступних трьох років, і що він розподілятиме акції нової фірми як дивіденди.

Більше, ніж очікувалося, падіння величезного торгового дефіциту Японії також сприяло настроям, що допомогло Nikkei продовжити свою переможну серію шосту сесію поспіль. Цього року індекс значно випередив свої азіатські аналоги, чому сприяв блискучий сезон звітності, стійкість японської економіки та голубині сигнали від Банку Японії.

Загалом азіатські ринки зросли, крокуючи за зростанням на Волл-стріт після того, як адміністрація Байдена заявила, що угода про підвищення стелі боргу США може бути досягнута вже цього тижня.

Це допомогло послабити побоювання щодо потенційного дефолту США щодо боргу, оскільки для політиків, які досягають угоди наближається крайній термін 1 червня.

Але зростання на азіатських ринках, як і раніше, стримувалося побоюваннями щодо уповільнення економічного зростання, особливо в Китаї.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% і 0,8% відповідно, перервавши втрати два дні поспіль після низки слабких економічних показників країни.

Останні дані свідчать про те, що відновлення економіки Китаю після COVID-19 видихається, що є поганою ознакою для азіатських ринків із високою торговельною залежністю від країни.

Проте зростання акцій технологічних компаній також допомогло азіатським ринкам. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 1,2% завдяки зростанню акцій Alibaba Group Holding Ltd на 3,2% напередодні звіту про доходи за перший квартал, який має бути опублікований сьогодні.

Акції також були підтримані Майклом Беррі з Big Short, який подвоїв свою частку в китайському гіганті електронної комерції, зробивши ставку на те, що фірма отримає велику вигоду від відкриття Китаю цього року.

Інші технологічні індекси також зросли: південнокорейський KOSPI зріс на 0,5%, а зважений тайванський індекс зріс на 1,1%.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,5% після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ринку праці породили надії на те, що Резервний банк призупинить підвищення процентних ставок у майбутньому.
За матеріалами: investing.com
 

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