Долар зміцнюється на оптимізмі з приводу переговорів щодо стелі боргу США

Долар США у четвер тримався близько семитижневого піку після того, як президент Джо Байден і головний республіканець у Конгресі США Кевін Маккарті працювали над тим, щоб уникнути руйнівного дефолту за боргами, тоді як австралійський долар упав після даних про зайнятість, що розчаровують.

Байден і Маккарті в середу наголосили на своїй рішучості найближчим часом укласти угоду, щоб підняти стелю державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів, домовившись днем раніше про переговори відразу після багатомісячного протистояння.

У той час як оптимістична зустріч допомогла заспокоїти побоювання щодо безпрецедентного американського дефолту, обережна атмосфера стримує ризик.

Прибутковість казначейських облігацій США залишалася підвищеною після зростання попередньої сесії, оскільки інвестори розпродавали облігації-прихістку після позитивних ознак переговорів про стелю боргу. Прибутковість зростає, коли ціни на облігації падають.

Сплеск прибутковості казначейських облігацій допоміг підняти долар США. По відношенню до кошика валют індекс долара зміцнився до свого семитижневого піку, який був досягнутий на попередній сесії і востаннє становив 102,86.

"Ми отримали кілька позитивних новин про переговори щодо стелі боргу ... так що це явно підтримало настрої учасників ринку", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia.

"В результаті прибутковість зросла, і акції також продемонстрували солідне зростання".

Прибутковість дворічних казначейських облігацій востаннє становила 4,1414% після того, як на попередній сесії вона зросла на 10 базисних пунктів, тоді як еталонна прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє становила 3,5665%.

Ринкова активність в Азії була частково спричинена австралійським доларом після того, як дані у четвер показали, що зайнятість в Австралії несподівано знизилася у квітні після двомісячного надмірного зростання. Рівень безробіття також зріс, що свідчить про те, що розпечений до червоного ринок праці може охолонути.

Після виходу даних австралійський долар упав більш ніж на 0,3% і востаннє знизився на 0,26% до 0,6642 долара.

Євро перебував під тиском близько шеститижневого мінімуму на рівні 1,0841 долара. У середу єдина валюта досягла дна на рівні 1,08105 долара, найнижчого рівня з 3 квітня.

Японська єна востаннє коштувала 137,50 за долар, впавши майже на 1% у середу.

"Долар зазвичай падає напередодні досягнення стелі боргу ... тому я думаю, що зростання долара відразу частково було наслідком попередніх падінь, викликаних побоюваннями з приводу дефолту США", - сказав Конг.

Фунт стерлінгів востаннє впав на 0,02% до 1,2485 долара, аналогічно впав до тритижневого мінімуму на попередній сесії.

Ківі впав на 0,05% до 0,6245 доларів, тоді як китайський офшорний юань впав майже на 0,1% до 7,0147 доларів за долар.

У середу юань вперше за п'ять місяців опустився нижче за 7 доларів за долар на тлі геополітичної напруженості та нових ознак послаблення відновлення Китаю після COVID.