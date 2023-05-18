Індекси Волл-стріт зростли на оптимізмі з приводу стелі боргу та відновленні регіональних банків

Американські акції різко зросли в середу на тлі оптимізму з приводу потенційної угоди щодо стелі федерального боргу у розмірі 31,4 трлн доларів і відновлення акцій регіональних банків, що послабили побоювання щодо ескалації проблем у секторі.

Президент Джо Байден і високопосадовець у Конгресі США Кевін Маккарті в середу підтвердили свою рішучість найближчим часом укласти угоду, щоб підняти стелю боргу і уникнути економічно катастрофічного дефолту.

Якщо угоди не буде досягнуто до 1 червня, міністерство фінансів США заявило, що в неї можуть почати закінчуватися кошти для оплати рахунків уряду, що може спровокувати рецесію.

Стрибок акцій регіональних банків підняв настрій, чому сприяло зростання акцій Western Alliance Bancorp на 10,19% через день після того, як банк заявив, що депозити зросли більш ніж на 2 мільярди доларів за квартал, що закінчився 12 травня.

Регіональний банк KBW підскочив на 7,28%, продемонструвавши найбільший одноденний процентний приріст з 6 січня 2021 року та закрився на найвищому рівні з 1 травня. Індекс банків S&P 500 також зріс на 4,46%, продемонструвавши найбільший денний відсотковий приріст із 10 листопада.

«Це оптимізм щодо стелі боргу. Це постійний оптимізм щодо банківської кризи у дзеркалі заднього виду. Кожен день, що ми проходимо без нової проблеми, наближає нас до того, щоб, можливо, залишити це позаду», - сказав Рік Меклер, партнер у Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, Нью-Джерсі.

«Безперечно, каталізатором є те, що коли ви змушуєте і Байдена, і Маккарті сказати, що ми близькі, передбачається, що вони, ймовірно, підуть на якусь угоду».

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 408,63 пунктів, або 1,24%, до 33 420,77 пунктів; S&P 500 додав 48,87 пунктів, або 1,19%, до 4158,77 пунктів; а Nasdaq Composite додав 157,51 пунктів, або 1,28%, до 12 500,57.

Приріст став найбільшим одноденним відсотковим зростанням для кожного із трьох основних індексів з 5 травня.

Також підтримку надало зростання акцій Tesla на 4,41% після річних зборів акціонерів у вівторок.

Топ-менеджер Ілон Маск применшив чутки про те, що він може піти з посади генерального директора Tesla, торкнувся двох нових моделей для масового ринку, які розробляє компанія, і підтвердив, що постачання пікапу Cybertruck, що давно відкладається, почнеться цього року.

Крім того, джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням, повідомило Reuters, що виробник електромобілів запропонував створити завод в Індії для продажу на внутрішньому ринку та експорту.

В результаті ралі S&P знову наблизився до вершини недавнього торгового діапазону, приблизно на позначці 4160, яка стала точкою опору. Аналітики кажуть, що для значного зростання акцій буде потрібний важливий каталізатор, такий як угода про стелю боргу або ясність щодо підвищення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Останні дані вказують на уповільнення економіки США після серії підвищення ставок ФРС для боротьби з високою інфляцією. Це, поряд з нещодавніми переговорами про стелі боргу США, привернуло увагу до того, коли центральний банк призупинить зростання або зменшить відсоткові ставки.

У той час як ринок розраховує на зниження ставки на кінець року, нещодавні коментарі представників ФРС припускають, що вони не готові знижувати ставки найближчим часом.

Рітейлери Target Corp і TJX Companies Inc прогнозують прибуток у поточному кварталі нижче за очікування, незважаючи на те, що прогнози на перший квартал перевершили очікування.

Акції Target зросли на 2,58%, тоді як TJX Companies закрилися на 0,93% вище після нестабільної сесії. Прибуток, поряд із ралі Tesla, допоміг підняти сектор споживчих товарів приблизно на 2%.

Обсяг на біржах США становив 10,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,59 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Зростаючі випуски на NYSE перевищували кількість падаючих у співвідношенні 2,95 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,45 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 123 нових мінімуму.