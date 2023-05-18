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Британські законодавці запропонували регулювати криптоіндустрію як гемблінг
21:42 17.05.2023 |
Торгівля «незабезпеченими криптоактивами» як біткоїн або Ethereum має регулюватися як сектор азартних ігор, а не як фінансова послуга. Таку думку висловили у Комітеті скарбниці у своєму звіті.
Високий рівень волатильності цін та відсутність внутрішньої вартості означають, що цифрові активи без резервних коштів несуть «великі ризики для споживачів», зазначається у документі.
«Події 2022 року підкреслили небезпеку криптоіндустрії [крах біткоїн-біржі FTX], велика частка якої являє собою дикий захід [...] Вкладаючи свої гроші у ці токени, користувачі мають знати, що можуть втратити усі свої кошти», - прокоментувала очільниця комітету Гарієт Волдвін.
Це суперечить позиції влади, яка має на меті об'єднати чинні фінансові закони з правилами, які регулюють цифрові активи. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв про амбіції зробити Сполучене Королівство «глобальним криптовалютним та технологічним хабом».
У квітні завершилися консультації з представниками криптоіндустрії. Свої пропозиції щодо регулювання висловила низка компаній, серед яких біткоїн-біржа Binance та емітент стейблкоїну USDC - Circle.
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