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Мінфін розміщує ОВДП всередині спреду на вторинному ринку - держуповноважений
Міністерство фінансів України наразі розміщує гривневі облігації внутрішнього держборгу (ОВДП) з позитивною реальною ставкою з урахуванням інфляційних очікувань, заявив державний уповноважений з питань боргу Юрій Буца.
"Вторинний ринок значно покращився: спред був до 10 пунктів, а зараз суттєво звузився. Усі розміщення на первинці розміщуються всередині спреду, хіба що окрім "найдовших", там ще бачимо брак ліквідності", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії щодо держборгу в середу.
За його словами, Мінфін перестав розміщувати гривневі ОВДП із погашенням 2023 року, щоб зменшити запозичення цього року, "об'ємно" обмежує розміщення паперів із погашенням 2024 року та намагається планово перенести розміщення на папери з погашенням 2025 року та вже 2026 року.
Буца додав, що Мінфін сподівається також незабаром припинити розміщення валютних ОВДП із погашенням у 2023 році.
Як повідомлялося, інфляція в Україні за підсумками квітня знизилася до 17,9%, Нацбанк прогнозує її за підсумками цього року на рівні 14,8%.
ОВДП із погашенням у березні-2024 на останньому аукціоні розміщувалися під 18,5% річних.
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