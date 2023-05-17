Європейські фондові індекси знижуються через занепокоєння з приводу боргу США; Commerzbank падає

Європейські фондові ринки в середу торгувались з пересторогою, враховуючи невизначеність обсягу боргу США і в напередодні публікації остаточних даних про інфляцію в єврозоні за квітень.

У 03:50 за східним часом (07:50 за Грінвичем) індекс DAX в Німеччині торгувався з підвищенням на 0,1%, тоді як FTSE 100 у Великобританії впав на 0,2%, а CAC 40 у Франції - на 0 ,3%.

Крайній термін стелі боргу США, що наближається, і ймовірність катастрофічного дефолту США викликали деяку нервозність на світових ринках.

Переговори між президентом США Джо Байденом та республіканцем Кевіном Маккарті, спікером Палати представників, у вівторок не привели до угоди, що вдарило по настроях у Європі.

Основними економічними даними сесії стануть остаточні дані щодо споживчої інфляції єврозони за квітень, які, як очікується, покажуть, що ціни залишаються підвищеними.

У корпоративному секторі акції Commerzbank впали більш ніж на 7%, незважаючи на те, що німецький кредитор повідомив, що його чистий прибуток майже подвоївся у першому кварталі. Він додав, що його перспективи залежать від долі його підрозділу mBank у Польщі та передбачають помірну рецесію.

Акції UBS впали на 0,2% після того, як швейцарський банк вказав на фінансовий удар у розмірі близько 17 мільярдів доларів в результаті поглинання Credit Suisse.

Акції Siemens зросли на 2,2% після того, як німецька інженерно-технологічна група підвищила річний прогноз продажу та прибутку після перевищення прогнозів продажів у другому кварталі.

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як несподіване збільшення запасів сирої нафти в США викликало занепокоєння попитом у найбільшого у світі споживача.

За даними галузевого Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 12 травня, замість очікуваного скорочення.

Тим не менш, ці втрати були обмежені, оскільки вивільнення зі Стратегічного нафтового резерву необхідно враховувати при нарощуванні запасів, а скорочення запасів бензину та дистилятів вказувало на покращення попиту напередодні літнього сезону.

Офіційні дані уряду США про запаси нафти та нафтопродуктів від Управління енергетичної інформації мають бути подані пізніше під час сесії.

На 03:50 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися зі зниженням на 0,8% до 70,31 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent впав на 0,7% до 74,39 долара.

Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1992,45 доларів за унцію, а пара EUR/USD знизилася на 0,3% до 1,0833.



