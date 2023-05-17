ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.05.23

Найбільший попит мали облігації, номіновані в євро. Інвестори купили однорічні облігації під 3,22% на 121 млн євро. Також Мінфін розмістив гривневі облігації строком на один рік під 18,5% на 191 млн грн і 2,4-річні під 19,71% на 2 млрд грн.