Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Трейдери оцінюють перебіг переговорів щодо підвищення ліміту держборгу США, а також висловлювання керівників Федеральної резервної системи (ФРС).

Зустріч американського президента Джо Байдена з лідерами Конгресу у вівторок дозволила сторонам дещо просунутися в обговоренні питання стелі держборгу, але угоди не було досягнуто.

Як Байден, так і речник Палати представників республіканець Кевін Маккарті висловили обережний оптимізм щодо потенційної угоди.

"Я вважаю, лідери Конгресу одностайні в тому, що дефолт США за боргом - це просто не варіант", - сказав Байден за підсумками зустрічі, зазначивши, що сторонам ще є над чим попрацювати.

Маккарті у свою чергу заявив, що переговори, що відбулися у вівторок, були "трохи більш продуктивними", ніж попередні, проте розбіжності зберігаються, повідомляє Market Watch. Він, однак, вважає за можливе укладання угоди до кінця цього тижня.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19% у середу, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Пара євро/долар за даними на 9:20 кв. торгується на рівні $1,0855 порівняно з $1,0866 на закриття попередньої сесії.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер заявила напередодні, що вважає за необхідне знову підняти базову процентну ставку ФРС, оскільки інфляція, як і раніше, далека від цільового показника.

Глави ФРБ Чикаго та Атланти Остан Гулсбі та Рафаель Бостік, тим часом, дали зрозуміти, що схиляються на користь паузи у циклі посилення політики Федрезерва, пише The Wall Street Journal.

Вартість американської валюти в парі з ієною піднялася в ході торгів до 136,76 єни проти 136,38 єни напередодні.

Курс фунта знизився до $1,2455 порівняно з $1,2486 на закриття ринку у вівторок.